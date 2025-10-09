Los Ángeles evalúa declarar emergencia local por redadas de ICE

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles dio un paso más hacia la declaración de un estado de emergencia local en respuesta a las redadas migratorias de ICE que, desde junio, han provocado cientos de detenciones y un clima de temor en las comunidades inmigrantes.

La propuesta, presentada por las supervisoras Lindsey P. Horvath y Janice Hahn, fue aprobada este martes con cuatro votos a favor y uno en contra.

El texto será sometido a una nueva votación el próximo 14 de octubre y, de ratificarse, otorgará a las autoridades del condado amplias facultades para implementar medidas de apoyo inmediato a las familias afectadas.

“Estas redadas no se tratan de seguridad, sino de miedo”, afirmó Horvath al defender la moción, según recogió EFE. “Declarar una Emergencia Local es nuestra forma de contraatacar: con cuidado, coordinación y todas las herramientas legales disponibles para proteger a nuestras comunidades inmigrantes”.

La iniciativa permitiría agilizar la contratación de personal y servicios esenciales, además de destinar recursos adicionales a asistencia financiera y representación legal para los inmigrantes detenidos.

También contempla una posible moratoria de desalojos para quienes hayan perdido sus ingresos como consecuencia directa de los operativos migratorios.

De acuerdo con el borrador de la medida, el condado busca así “una respuesta coordinada ante el impacto humanitario y social” de las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

En paralelo, la Junta solicitó un informe legal para determinar las vías que le permitan sostener esta estrategia de apoyo frente a la política federal de deportaciones.

Los Ángeles, hogar de una de las comunidades inmigrantes más grandes del país, ha sido uno de los epicentros de las redadas desde mediados de año. Miles de personas han sido arrestadas en el área metropolitana, mientras organizaciones locales denuncian un “clima de terror” y piden mayor protección para las familias afectadas.

Con información de EFE.

