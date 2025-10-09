Lupillo Rivera le contesta a Belinda luego de que lo llamara persona irrelevante 

La cantante Belinda no quiso hablar de Lupillo Rivera y las revelaciones que hizo en su libro ‘Tragos Amargos’. En un encuentro con varios reporteros, la también actriz dijo que no le gustaba hacer comentarios de “personas irrelevantes”, dando a entender que su ex ya no es una persona de interés en su vida.

Ante estas declaraciones, el ‘Toro del Corrido’, como también es conocido, contestó de forma sarcástica en una entrevista con el programa Ventaneando. “Estoy con ella, no estoy a su altura. Soy una persona irrelevante para ella. La verdad no estoy a su grandeza, nunca he sido grande como ella, sí, soy un pequeño artista que apenas está empezando y que le eche ganas ella por su lado”, comentó.

Lupillo Rivera habla nuevamente de Belinda

El mexicano también le contestó a Mayeli Alonso, quien negó haberle ofrecido dinero a Lupillo para que no se divorciaran.

“Cuando incomodas a la gente o cuando les dices la verdad, los sacas de su zona de confort. Creo que mi libro, que mucha gente dice que es verdad o mentira, pero sigo en los primeros lugares de venta. No sé qué estará pasando allá, pero yo en un principio dije que iba a causar revuelo, incomodidad, dolores de cabeza, pero así es mi historia, mi vida la plasmé en un libro y todo lo que se dice ahí es la verdad”, afirmó.

El hermano de Jenni Rivera indicó que no tiene que rendirle cuentas a nadie ni pedirle permiso a quienes menciona en su publicación. “Lo hice porque se me dio la regalada gana y porque podía”, explicó.

Acerca de posibles demandas, se mostró tranquilo, pues siente que no hay nada que le puedan quitar.

El libro será estrenado próximamente en México, en donde espera hacer una gira para la promoción de este material.

