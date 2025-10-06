Mayeli Alonso reacciona al nuevo libro de Lupillo Rivera 

El libro ‘Tragos amargos’, de Lupillo Rivera, ha traído muchas reacciones y una ha sido de Mayeli Alonso, su ex, quien no dudó en hablar de algunas cosas que se hablan en esta publicación.

La empresaria mexicana comentó en una entrevista con Telemundo que sus hijos fueron invitados al lanzamiento del libro, pero que no sabían que había escrito su padre.

Una de las respuestas que dio fue acerca de las acusaciones de que le fue infiel al ‘Toro del Corrido. Ante esto, indicó: “Este rumor y esto que él está diciendo, ya yo lo viví hace ocho años. Yo recuerdo que cuando me divorcié medio mundo me traía con eso y siempre he dicho que no es verdad, pero no sé, estoy confundida, ya no sé qué creer ya”.

Mayeli Alonso abre su corazón y desmiente varias declaraciones de Lupillo Rivera

En la conversación negó que tuviera diferencias con Jenni Rivera, como aseguró Lupillo: “Yo tenía una muy buena relación con ella, de hecho era mi madrina de velación, era mi comadre”.

Mayeli Alonso dijo que por eso no se preocupa pues asegura que vivió momentos muy especiales con ella. “La quise mucho y la tengo todavía en mi corazón, así digan lo que digan yo la quiero y la respeto. Qué raro, se me hace muy extraño, yo tenía 17 años, imagínate un hombre de 32 años y viene la hermana y dice ‘no confío en ella’. Se me hace muy raro”.

Aseguró que en el futuro le gustaría sacar su propio libro, pero no para hablar de Lupillo, sino para empoderar a las mujeres y enviarle un mensaje a aquellas que se han separado y sienten que no van a encontrar la felicidad. “Mírenme a mí”, comentó la exparticipante de La Casa de los Famosos, quien ahora tiene una familia con el boxeador Andy Ruiz.

‘Tragos amargos’ ha sido un material en el que Lupillo ha hecho fuertes revelaciones de Mayeli Alonso, Belinda, Chiquis Rivera y Jenni Rivera, causando así el interés de la gente por conocer estas historias que en su mayoría han sido desmentidas.

