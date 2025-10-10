Billie Eilish fue agredida por un fan durante su concierto en Miami

La cantante Billie Eilish vivió un momento difícil cuando un fan la agredió durante su concierto en Miami. La ganadora del Grammy se presentó en el Kaseya Center, donde dio inicio con la etapa norteamericana de su gira “Hit Me Hard and Soft”.

Como parte de su show, la galardonada artista bajó del escenario para saludar a las personas que se encontraban en la primera fila. Según un video difundido en redes sociales, mientras chocaba las manos con varios de sus fans una persona del público la tomó del brazo y la tironeó hacia el vallado metálico.

La cantante chocó con fuerza contra la valla que separaba al público del escenario. En ese instante los guardias de seguridad de Billie Eilish intervinieron y lograron que la persona soltara a la intérprete. Una vez liberada, y a pesar de la confusión que causó esa situación, Billie Eilish continuó con su show como si nada hubiese pasado.

A Billie Eilish “fan” grabbed the singer at her latest concert. pic.twitter.com/QGC3ptFvTd — Pop Crave (@PopCrave) October 10, 2025

Tras el incidente, el sujeto responsable fue escoltado fuera del recinto por efectivos policiales, según reporta NBC News. Sin embargo, no existen cargos criminales en contra del hombre.

Hasta el momento, ni la ganadora del Oscar ni representantes del Kaseya Center se han pronunciado al respecto.

Este no es el primer incidente que ocurre en un concierto de Billie Eilish. En 2024 la cantante fue golpeada en el rostro por una pulsera que arrojó alguien desde el público. Esta situación ocurrió mientras cantaba su tema “What I Was Made For”, perteneciente a la banda sonora de Barbie.

La costumbre de algunos fans de arrojar objetos al escenario mientras canta su artista favorito ha sido criticado por muchos cantantes que han señalado que esa puede ser una práctica peligrosa para los artistas.

Billie habló sobre esta situación durante una entrevista con The Hollywood Reporter en la premiere de Barbie en 2023. “He estado recibiendo golpes en el escenario literalmente durante seis años. La gente se emociona, y puede ser peligroso. Es absolutamente exasperante cuando estás allí arriba. Tengo sentimientos encontrados al respecto porque sé que lo hacen por amor, y solo intentan darte algo. Estás en una posición vulnerable, pero me han estado lanzando cosas durante años”.

Billie Eilish continuará con su gira por Norteamérica y contará con la participación de la cantante boricua Young Miko como telonera de varios de sus shows.

