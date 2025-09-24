Young Miko abrirá varios conciertos de la gira de Billie Eilish en Estados Unidos

La artista urbana Young Miko será la telonera de varios de los conciertos de la cantante estadounidense Billie Eilish en su gira ‘Hit Me Hard and Soft’ por Estados Unidos.

Representantes de la cantante puertorriqueña anunciaron este miércoles tendrá ocho shows de apertura en la gira de la ganadora del Grammy y el Oscar. Young Miko se presentará entre el 14 de octubre y el 26 de octubre en los estados de Florida, Carolina del Norte, Filadelfia y Nueva York, según reseñó EFE.

El 14 de octubre, la cantante boricua actuará en el Kia Center en Orlando, Florida; el 16 y 17 de octubre en el Lenovo Center en Raleigh, Carolina del Norte; el 19 y 20 de octubre en el Spectrum Center en Charlotte, Carolina del Norte, y el 23 de octubre en el Xfinity Mobile Arena en Filadelfia, Pensilvania.

Las últimas dos fechas serán el 25 y 26 de octubre en el UBS Arena en Long Island, Nueva York, según se detalló en un comunicado de prensa.

Billie Eilish y Young Miko coincidieron en el pasado durante el evento de lanzamiento del álbum Hit Me Hard and Soft, el más reciente álbum de la artista estadounidense. La artista boricua fue host del evento y compartió una grata conversación con Eilish sobre sus respectivas carrreras.

Young Miko ya se ha presentado en el pasado con artistas de talla internacional. En 2023 fue telonera de la gira de Karol G y en 2024 tuvo su propio espectáculo en el Festival de Música y Artes de Coachella.

Young Miko continúa acumulando éxitos en su carrera. La artista está a punto de lanzar su próximo sencillo, ‘Meiomi’, que ya está disponible en las plataformas musicales para ser pre-grabado.

De igual manera, Young Miko celebró el año pasado su gira ‘XOXO’, que incluyó veinte fechas en EE.UU. y otras trece por Latinoamérica.

Young Miko ha sido nominada en los Premios Juventud 2025 por su canción Chulo pt.2 junto con Bad Gyal y Tokischa. También fue nominada en la categoría “Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina de los Premios Billboard de la Música Latina. En los Latin Grammy está nominada por su tema “En La City” junto con Trueno.

