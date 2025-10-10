Brasil recuerda a sus mejores días tras goleada 5-0 a Corea del Sur con golazo de Rodrygo incluido (Video)

La Selección de Brasil ofreció una exhibición de fútbol total este jueves al golear 5-0 a Corea del Sur en el Seoul World Cup Stadium, en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA, con Estevao y Rodrygo como grandes figuras de la jornada.

El joven atacante del Chelsea abrió el marcador con una definición precisa tras una excelsa asistencia de Bruno Guimarães, mostrando su calidad dentro del área frente al arquero Jo Hyeon-Woo.

El segundo tanto llegó en el minuto 41, obra de Rodrygo, quien tras una combinación de pases se filtró en el área y, con un movimiento sutil, remató de derecha para ampliar la ventaja.

Apenas iniciado el complemento, Estevao volvió a aparecer con un zurdazo cruzado que puso el 3-0 en el marcador, confirmando su enorme proyección como una de las grandes promesas del fútbol brasileño.

El cuarto gol llegó nuevamente de los pies de Rodrygo, sellando su doblete con un remate certero desde el centro del área. Finalmente, Vinícius Júnior cerró la goleada en el minuto 77 con una jugada individual de lujo: desbordó en velocidad, recortó con la zurda y definió con la derecha para firmar el 5-0 definitivo.

Con esta actuación, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti recuperó su mejor versión: posesión, creatividad y contundencia.

La Canarinha empieza a afinar detalles de cara a la Copa Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, y deja claro que su potencial ofensivo vuelve a estar entre los más temidos del planeta fútbol.

