Explosión en planta militar de municiones en Tennessee: varios muertos y desaparecidos

Una explosión ocurrida en una planta militar de municiones en Tennessee causó múltiples fallecidos y personas desaparecidas el viernes, según informaron las autoridades. La agencia de noticias The Associated Press reseñó que los equipos de rescate permanecieron alejados por varias horas debido a un terreno lleno de escombros en llamas y al peligro de nuevas explosiones.

Chris Davis, sheriff del condado de Humphreys, informó en una conferencia de prensa: “Tenemos varias personas desaparecidas en este momento. Estamos tratando de ser conscientes de la situación de las familias. Tenemos algunos fallecidos”.

La compañía Accurate Energetic Systems señala en su página oficial que se dedica a la fabricación y prueba de explosivos en un conjunto de ocho edificios, ubicados en las colinas de Bucksnort, a unas 60 millas al suroeste de Nashville.

Información en desarrollo…