Fernanda Rodríguez habla de su duelo tras la separación de Raúl Araiza

Fernanda Rodríguez es la exesposa de Raúl Araiza y, por primera vez, decidió hablar sobre lo que significó la separación que se registró después de haber formado un hogar con sus hijas y de haber tenido una relación sentimental de aproximadamente dos décadas y media. Fue durante el pódcast de su hija Camila donde se sinceró sobre lo que vivió en aquel entonces.

“Cuando pasó todo el tema de tu papá, que nos separamos, obviamente no contesté una sola llamada; bloqueé todos los números. La verdad, en ese momento no quería opinar de nada, de nadie”, dijo.

Rodríguez prefirió mantenerse durante casi 4 años viviendo una etapa de luto, separada del actor y presentador de televisión. Además, aprovechó para comentarle a su hija que Raúl, bajo ninguna circunstancia, vivió una etapa como esa, ya que de manera constante comenzó a salir y a festejar como si nada hubiese ocurrido.

“Me encerré 3 años y medio a hacer mi duelo, porque después de casi 25 años de casados fue durísimo. Tu papá no tuvo duelo; él salió con la serpentina en el copete desde el día uno, él se la ha pasado increíble, no ha tenido duelo y ya no tuvo”, explicó.

Fernanda, además, aprovechó para ofrecer una declaración que dejó a muchos atónitos. Y es que mencionó que se siente contenta de poder ver que Raúl está con una persona como Yaya, quien es actualmente su pareja sentimental. De esta manera, dejó claro que ellos tienen una relación sana entre todos, porque saben que siempre existirá un vínculo familiar por las hijas que tienen en común.

“A mí me da mucho gusto que él esté con la mujer que está, porque amamos a Yaya. Llegó a su vida una mujer que lo adora y es padrísimo. Yo respeto mucho a Yaya y ella me respeta a mí; entiende que ese amor se transformó y seguiremos siendo familia para toda la vida”, dijo.

Fernanda y Raúl se separaron en el año 2019 y, desde entonces, a medida que el tiempo ha pasado, han sabido llevarse de una manera sana, por respeto a ambos: “Hubo tanto amor, porque tú nunca viste una discusión en la casa. La verdad es que siempre nos llevamos increíble y ahorita es una hermandad; es un amor muy grande de familia, es como un hermano para mí”.

