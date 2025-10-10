Kylian Mbappé sale en defensa de Lamine Yamal: “Solo debemos fijarnos en lo que hace en el campo”

Kylian Mbappé salió en defensa del joven Lamine Yamal, quien en las últimas semanas ha estado bajola lupa mediática por su vida personal y su estado físico. El astro francés pidió respeto para el futbolista del Barcelona y la selección española, asegurando que “la gente debería dejarlo en paz”.

En una entrevista concedida a Jorge Valdano para Movistar, que se emitirá completa este domingo, Mbappé expresó su apoyo al delantero de 18 años, recientemente galardonado con el Balón de Plata y el Trofeo Kopa al mejor jugador sub-21 del mundo.

“Se nota que (Lamine) siente pasión por el fútbol y eso es lo único que no debe perder”, declaró el capitán del Real Madrid. “La gente habla de su vida personal, pero creo que deberían dejarlo en paz”.

La joven figura del Barça ha estado en el centro de la polémica tras una disputa entre el club catalán y la selección española por su condición física. El jugador fue inicialmente convocado para este parón internacional, pero posteriormente fue retirado por decisión médica del club, después de que Hansi Flick criticara el manejo de su recuperación por parte del cuerpo técnico de España.

Mbappé, que también irrumpió precozmente en la élite al debutar en la Ligue 1 con el Mónaco a los 16 años, recordó que la juventud del extremo azulgrana debe ser un factor de comprensión, no de crítica.

“Es un gran futbolista, pero en la vida es un chico de 18 años. A esa edad todo el mundo comete errores. Vivirá su vida. Solo debemos fijarnos en lo que hace en el campo. El resto no importa, siempre que no sea nada grave”, enfatizó el francés.

Desde su debut en LaLiga 2023 con apenas 15 años, Lamine Yamal ha evolucionado como uno de los grandes talentos del fútbol europeo. En lo que va de temporada, acumula dos goles y tres asistencias con el Barcelona, siendo titular en su tercera campaña consecutiva.

Sigue leyendo:

–Brasil recuerda a sus mejores días tras goleada 5-0 a Corea del Sur con golazo de Rodrygo incluido (Video)

–Organizan exclusiva cena con Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, desde $175 dólares en Londres

–Más del 56% de los goles del Real Madrid los ha marcado Kylian Mbappé