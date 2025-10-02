Organizan exclusiva cena con Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, desde $175 dólares en Londres

La agencia JEN C, especializada en bodas y eventos, anunció una exclusiva cena en Londres con Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, prevista para el próximo 7 de noviembre en el Hotel Leonardo, un recinto con vistas al Puente de la Torre.

El evento, presentado como una oportunidad para conocer a la madre del que describen como “el mejor futbolista del mundo en estos momentos”, ofrece distintos paquetes de acceso con precios que van desde 150 hasta 331 euros (desde $175 hasta $389 dólares).

La experiencia comenzará con una recepción de champán de media hora, seguida de una cena con entretenimiento de más de una hora. Luego habrá un espectáculo adicional de media hora y el cierre estará a cargo de un DJ en directo con apertura de pista de baile.

La organización asegura también la posibilidad de interactuar con personalidades del deporte. Además, el evento exige código de vestimenta de etiqueta para todos los asistentes.

Tres tipos de entradas

Entrada básica (130 libras / 150 euros / 175–176 dólares + gastos): incluye una copa de vino espumoso de bienvenida, un menú de tres platos, una copa de vino, café, té, pastelitos y agua con o sin gas.

Entrada intermedia (150 libras / 172 euros / 202 dólares): además de lo anterior, agrega una foto grupal con Sheila Ebana y sustituye la copa de vino por media botella.

Entrada VIP (289 libras / 331 euros / 388–389 dólares): incluye todo lo anterior, asegura una fotografía individual con la madre de Yamal y otorga mesa preferente junto a ella.

