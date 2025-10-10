Rey Grupero dice que Lupillo Rivera miente en su nuevo libro 

El creador de contenido Rey Grupero habló de Lupillo Rivera, con quien tuvo fuertes rivalidades dentro del reality show La Casa de los Famosos All-Stars, transmitido por la cadena Telemundo.

En el estreno de La Granja VIP, al mexicano le preguntaron por las afirmaciones que hace el ‘Toro del corrido’ en su libro ‘Tragos Amargos’ y asegura que es falso lo que dijo sobre su relación con Belinda.

“Es un insignificante, estaba en un reality con nosotros y salió ‘ay, me duele el oído’”, dijo al comienzo.

Luego de esto, dijo: “Él tiene que aprender una cosa, que sea tu éxito, poquito o mucho, pero no te guindes de las mujeres porque Belinda ni te topas”.

Indicó que es falso que la cantante mexicana le haya pedido hijos a Lupillo, tal como el artista escribió en su libro.

Hace poco, el cantante de música regional mexicana reaccionó a las declaraciones de su ex, quien comentó a la prensa que no hablaba de personas irrelevantes. “Estoy con ella, no estoy a su altura. Soy una persona irrelevante para ella. La verdad no estoy a su grandeza, nunca he sido grande como ella, sí, soy un pequeño artista que apenas está empezando y que le eche ganas ella por su lado”, afirmó a Ventaneando.

Por parte de Belinda, ha tomado acciones legales contra el hermano de Jenni Rivera. La artista interpuso una querella ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por la probable comisión de los delitos de violencia digital y violencia mediática.

La firma Maceo, Torres & Asociados, que representa a la artista, comentó en un comunicado: “Ser figura pública no legítima la utilización de su imagen ni la revelación de aspectos de su vida íntima sin consentimiento expreso. Tales actos constituyen violencia de género y una violación a derechos humanos”.

Sigue leyendo:

· Rey Grupero, como “Yoyis”, le envía un mensaje a Rosa Caiafa: “Díganle que ya ganó, por favor”

· Rey Grupero y Caramelo se reencuentran en TikTok

· ¿Exponen las supuestas discusiones de Paulo Quevedo con usuarios de Instagram?