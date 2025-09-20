¿Qué hará Rey Grupero en el reality La Granja VIP?

El creador de contenido Rey Grupero estará de nuevo en un reality show. En esta oportunidad se trata de La Granja VIP, que transmitirá el canal Azteca Uno.

En una entrevista con la producción del programa, explicó que cuando le dijeron que sería uno de los críticos le emocionó mucho porque es la primera vez que estará fuera de las cámaras para analizar a los jugadores y su rendimiento.

“Yo de La Granja VIP espero muchas sorpresas, aventuras y espero que los famosos sean ellos mismos y no quieran aparentar ser otras personas”, dijo acerca de sus expectativas con este nuevo proyecto.

Además afirmó que todo aquel que quiera llegar con un disfraz se le va a caer, pues no serán capaces de mantener algo que no son durante tanto tiempo. “Aunque quieran llegar a posar con su traje y overol, acá la mentira tiene patas cortas”, afirmó.

Rey Grupero: ¿qué espera de La Granja VIP?

Para el mexicano será muy importante la actitud que tengan las celebridades al enfrentar pruebas con animales o elementos de la naturaleza.

Rey Grupero, quien tuvo un destacado papel en La Casa de los Famosos All-Stars, destacó qué no le gusta al público en este tipo de competencias: “Al público no le gusta la banda que se victimiza, que echa mucho drama o la gente conflictiva y que echa mucho pleito. Te lo digo por experiencia”.

Prometió que la audiencia conocerá cosas increíbles de muchos famosos. “Hay veces que no apuestas por equis persona porque la ves en televisión y te sorprende y hay veces que ves a una superestrella caer”.

El creador de contenido indicó que en este proyecto quiere descubrir la parte humana de los artistas y no a personas prepotentes que desprecien el trabajo del campo.

La Granja VIP se estrenará el próximo 12 de octubre por Azteca Uno.

