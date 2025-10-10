Sandra Itzel revela sus sentimientos antes de su participación en La Granja VIP

Sandra Itzel es una de las participantes del nuevo reality show La Granja VIP que será estrenado el próximo domingo 12 de octubre, donde además podrán disfrutar de los conocimientos de todos los participantes, que en su gran mayoría son personalidades del mundo del entretenimiento. Por ello, la actriz reveló cómo se prepara y otros aspectos de su vida a pocos días de iniciar.

“Yo inicié mi carrera desde los cuatro años y siempre he tenido una carrera muy tranquila, una vida muy tranquila también. La vida me llevó a situaciones que no esperaba, que no quería, pero hay que afrontarlas con mucha valentía y resiliencia. He pasado momentos difíciles, pero también he tenido mucho apoyo; además, el público ha cambiado“, explicó en exclusiva a MILENIO.

En los últimos años, la cantante no ha tenido una vida muy sencilla tras el escándalo en el que se vio sumergida con su exesposo; por ello, aprovechó para hablar sobre esas opiniones negativas que se registraron, por lo cual considera que es fundamental no prestarles atención, dado que, más allá de su profesión, todos terminan siendo personas con sentimientos.

“El gran secreto es que cuando recibas comentarios no tan bonitos que te construyen como persona, hay que valorarlos. Los comentarios que te destruyen, en cambio, no hay que hacerles caso. Es un mensaje que quiero dar al público: como artistas no somos intocables, somos seres humanos que nos frustramos, lloramos y que a veces escuchamos mentiras sobre nosotros, y eso duele”, dijo.

Antes de finalizar la exclusiva, Sandra aprovechó para agregar que se siente en uno de los mejores momentos de su vida. Además, se está muy entusiasmada porque es la primera vez que va a participar en un proyecto televisivo de este tipo, por lo cual se siente bastante motivada a que sigan su carrera desde otra faceta que la mantiene contenta.

“Me siento en la etapa más bonita de mi vida, tanto profesional como personal. Conozco bien La Granja y estoy sumamente emocionada. Es la primera vez que el público me verá en un reality de convivencia 24/7. Quiero que conozcan a esa Sandra que escribe, que está en su soledad o en sus horas de estudio, y que lo hace desde el corazón, fuera de los reflectores”, explicó.

