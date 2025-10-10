‘Somos la cereza del pastel’: Aleska Génesis anuncia que tendrá su podcast 

La modelo venezolana Aleska Génesis ha asumido un nuevo proyecto en su vida: un podcast al que tituló “Somos la cereza del pastel” y que promete ser una oportunidad para conocerla en una faceta diferente.

En sus redes sociales, la exparticipante del reality show La Casa de los Famosos, dijo que está muy emocionada por este nuevo reto. “Aquí hablaremos sin miedo, compartiremos lo dulce y lo amargo. Además, celebraremos lo que somos, porque somos la cereza del pastel”, dijo.

En la descripción del reel que subió, la famosa escribió: “Sin filtros… Sin máscaras.. Sin miedo. Aquí se habla de lo dulce, lo amargo… y de todo lo que nadie se atreve a decir. Prepárate, porque Somos la Cereza del Pastel está por servir su primer pedazo. Pronto, el primer episodio”.

Aleska Génesis anuncia nuevo proyecto

Rápidamente, sus seguidores le mostraron su apoyo a Aleska. “Muchos éxitos hermosa, te mereces todo lo bueno, disfruta tus logros, disfruta el proceso y celebra la vida con todo lo que traiga, aquí estaremos tu team para apoyarte”.

Otros escribieron: “Aleska, eres maravillosa. Tú irradias alegría, por eso inunda el aire. Sí, celebraremos tus metas y pasos, y cada deseo se te haga realidad y que nunca te falten motivos para sonreír, porque son risas infinitas. Siempre contigo”.

Los últimos meses han sido bastante intensos para la venezolana, pues fue noticia durante varios días por haber terminado con Luca Onestini. En ese momento hubo fuertes acusaciones entre ambos, lo que causó interés de los usuarios en las redes sociales.

Luego de esto, se le vio más enfocada a la creadora de contenido, quien anunció su debut como actriz en la telenovela ‘Mi mejor pasajera’, que harán en formato vertical.

En esta producción, interpretará a Paula Santillana, “una villana caprichosa, obsesiva y con un poder imposible de ignorar”, comentó en una publicación en Instagram.

