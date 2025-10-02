Aleska Génesis habla de la villana que interpretará en la novela ‘Mi mejor pasajera’

Aleska Génesis, modelo venezolana, publicó en su cuenta en Instagram un carrusel de fotos para hablar de su debut en las telenovelas, un sueño que había comentado al salir de La Casa de los Famosos All-Stars y meses después logró hacer realidad.

En esta ocasión, la creadora de contenido habló de Paula Santillana, el personaje al que dará vida en la producción ‘Mi mejor pasajera’.

“Paula Santillana. Ella es la mujer que llegó para ponerlo todo de cabeza en Mi mejor pasajera. Una villana caprichosa, obsesiva y con un poder imposible de ignorar. Muy pronto lo descubrirán… No se lo pueden perder”, escribió la también empresaria para acompañar el carrusel de fotos.

En las imágenes, se le ve a Aleska dentro de un avión, al igual que compartiendo con actores como Verónica Schneider, Ricardo Álamo, Valeria Isidoro y Orlando Delgado.

El debut de Aleska Génesis como actriz se acerca

La venezolana se ha mostrado muy emocionada por este nuevo proyecto, en el que además la han recibido con mucho cariño, de acuerdo con un mensaje que escribió en otra publicación en su cuenta en Instagram.

“Un sueño hecho realidad. Qué honor y qué privilegio haber coincidido con un equipo tan maravilloso como el de @vip2000tv. Más allá del talento y lo profesional, lo que más me tocó el corazón es que valoren lo humano, algo que en este medio pocas veces se reconoce. Ese aplauso y esa bienvenida quedarán guardados para siempre en mi memoria y en mi corazón, porque me recordaron que cuando compartimos los mismos valores, el trabajo se convierte en bendición”, dijo.

La famosa ha sido un personaje bastante mediático por los romances que ha tenido con personalidades como Nicky Jam, Clovis Nienow, Christian Estrada y más recientemente con Luca Onestini, pero también ha dejado claro que ya no quiere más escándalos de ese tipo y por eso se le ve muy enfocada en crecer en su carrera profesional y ahora en una nueva faceta al probar suerte como actriz.

