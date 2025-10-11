window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 11 de octubre de 2025

Para este fin de semana habrá cartelera de boxeo en Pensilvania, aunque no se pondrán en juego títulos mundiales

Muchas peleas interesantes para disfrutar este fin de semana.

Avatar de Miguel Rapetti

Por  Miguel Rapetti

La jornada de boxeo pautada para hoy sábado 11 de octubre promete llevar la emoción de siempre a todos los fanáticos del cuadrilátero y podrás ser testigo de ella gracias a la agenda que te trae El Diario de Nueva York.

Aunque para este sábado no se esperan tantos combates como el pasado 4 de octubresí existen duelos que esperan regalar un digno espectáculo a los seguidores del boxeo.

De ellos destaca el combate estelar en el que Jaron “Boots” Ennis buscará seguir su ascenso invicto enfrentando a Uisma Lima, en una pelea que podría abrirle las puertas del título en la nueva división de 154 libras.

La velada también incluye un choque de veteranos en semipesado con Khalil Coe ante Jesse Hart, y varias peleas de peso pesado, ligero y superpluma que completan un cartel variado.

Boxeo: los combates que puedes ver hoy

Filadelfia, Pensilvania (Transmisión: DAZN)

Combates principales

  • Jaron “Boots” Ennis (34-0-0) vs. Uisma Lima (14-1-0) — 12 rounds, superwelter
  • Khalil Coe (10-1-1) vs. Jesse Hart (31-3-0) — 10 rounds, semipesado

Combates destacados

  • Alexis Barrière (12-0-0) vs. Guido Vianello (13-3-1) — 10 rounds, pesado
  • Tahmir Smalls (15-0-0) vs. José Román Vázquez (14-1-0) — 10 rounds, welter
  • Giorgio Visioli (8-0-0) vs. James Wilkins (13-3-0) — 8 rounds, superpluma
  • Zaquin Moses (22-7-0) vs. Antonio Dunton El Jr. (6-4-2) — 6 rounds, superpluma
  • Dennis Thompson (9-0-0) vs. Sean Díaz (9-0-0) — 6 rounds, supergallo
  • Harley Mederos (8-0-0) vs. Kevin Taylor Mangune (6-3-0) — 6 rounds, ligero
  • Justin Palmieri (5-0-0) vs. Naheem Parker (5-3-0) — 6 rounds, ligero

