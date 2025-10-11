Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 11 de octubre de 2025
Para este fin de semana habrá cartelera de boxeo en Pensilvania, aunque no se pondrán en juego títulos mundiales
La jornada de boxeo pautada para hoy sábado 11 de octubre promete llevar la emoción de siempre a todos los fanáticos del cuadrilátero y podrás ser testigo de ella gracias a la agenda que te trae El Diario de Nueva York.
Aunque para este sábado no se esperan tantos combates como el pasado 4 de octubre, sí existen duelos que esperan regalar un digno espectáculo a los seguidores del boxeo.
De ellos destaca el combate estelar en el que Jaron “Boots” Ennis buscará seguir su ascenso invicto enfrentando a Uisma Lima, en una pelea que podría abrirle las puertas del título en la nueva división de 154 libras.
La velada también incluye un choque de veteranos en semipesado con Khalil Coe ante Jesse Hart, y varias peleas de peso pesado, ligero y superpluma que completan un cartel variado.
Boxeo: los combates que puedes ver hoy
Filadelfia, Pensilvania (Transmisión: DAZN)
Combates principales
- Jaron “Boots” Ennis (34-0-0) vs. Uisma Lima (14-1-0) — 12 rounds, superwelter
- Khalil Coe (10-1-1) vs. Jesse Hart (31-3-0) — 10 rounds, semipesado
Combates destacados
- Alexis Barrière (12-0-0) vs. Guido Vianello (13-3-1) — 10 rounds, pesado
- Tahmir Smalls (15-0-0) vs. José Román Vázquez (14-1-0) — 10 rounds, welter
- Giorgio Visioli (8-0-0) vs. James Wilkins (13-3-0) — 8 rounds, superpluma
- Zaquin Moses (22-7-0) vs. Antonio Dunton El Jr. (6-4-2) — 6 rounds, superpluma
- Dennis Thompson (9-0-0) vs. Sean Díaz (9-0-0) — 6 rounds, supergallo
- Harley Mederos (8-0-0) vs. Kevin Taylor Mangune (6-3-0) — 6 rounds, ligero
- Justin Palmieri (5-0-0) vs. Naheem Parker (5-3-0) — 6 rounds, ligero
Sigue leyendo:
- “Al menos $100 millones de dólares”: entrenador de Terence Crawford pone condiciones para volver al ring
- Julio César Chávez Jr. habló sobre detención en Los Ángeles: “No he golpeado gente por encargo de un cártel”
- Suspenden indefinidamente al boxeador mexicano Ángel Fierro por patear a rival en combate