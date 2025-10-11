Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 11 de octubre de 2025

La jornada de boxeo pautada para hoy sábado 11 de octubre promete llevar la emoción de siempre a todos los fanáticos del cuadrilátero y podrás ser testigo de ella gracias a la agenda que te trae El Diario de Nueva York.

Aunque para este sábado no se esperan tantos combates como el pasado 4 de octubre, sí existen duelos que esperan regalar un digno espectáculo a los seguidores del boxeo.

De ellos destaca el combate estelar en el que Jaron “Boots” Ennis buscará seguir su ascenso invicto enfrentando a Uisma Lima, en una pelea que podría abrirle las puertas del título en la nueva división de 154 libras.

La velada también incluye un choque de veteranos en semipesado con Khalil Coe ante Jesse Hart, y varias peleas de peso pesado, ligero y superpluma que completan un cartel variado.

Boxeo: los combates que puedes ver hoy

Filadelfia, Pensilvania (Transmisión: DAZN)

Combates principales

Jaron “Boots” Ennis (34-0-0) vs. Uisma Lima (14-1-0) — 12 rounds, superwelter

vs. — 12 rounds, superwelter Khalil Coe (10-1-1) vs. Jesse Hart (31-3-0) — 10 rounds, semipesado

Combates destacados

Alexis Barrière (12-0-0) vs. Guido Vianello (13-3-1) — 10 rounds, pesado

vs. — 10 rounds, pesado Tahmir Smalls (15-0-0) vs. José Román Vázquez (14-1-0) — 10 rounds, welter

vs. — 10 rounds, welter Giorgio Visioli (8-0-0) vs. James Wilkins (13-3-0) — 8 rounds, superpluma

vs. — 8 rounds, superpluma Zaquin Moses (22-7-0) vs. Antonio Dunton El Jr. (6-4-2) — 6 rounds, superpluma

vs. — 6 rounds, superpluma Dennis Thompson (9-0-0) vs. Sean Díaz (9-0-0) — 6 rounds, supergallo

vs. — 6 rounds, supergallo Harley Mederos (8-0-0) vs. Kevin Taylor Mangune (6-3-0) — 6 rounds, ligero

vs. — 6 rounds, ligero Justin Palmieri (5-0-0) vs. Naheem Parker (5-3-0) — 6 rounds, ligero

