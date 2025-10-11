Angelina Jolie dice que no se arrepiente de su doble mastectomía y extirpación de ovarios

La actriz Angelina Jolie habló abiertamente sobre su decisión de someterse a una doble mastectomía y extirparse los ovarios hace más de 10 años.

La famosa actriz habló sobre este tema en una entrevista con HOLA! y aseguró que no se arrepiente de haber tomado esta decisión. Según explicó, su madre y su abuela fallecieron jóvenes debido al cáncer. Al enterarse que tenía el gen BRCA, cuyas mutaciones suelen estar asociadas a un mayor riesgo de cáncer de mama, de ovario y de otros tipos, según el Instituto Nacional del Cáncer.

“Decidí hacerme esa [cirugía] porque perdí a mi madre y a mi abuela siendo muy joven. Tengo el gen BRCA, así que decidí hacerme una doble mastectomía hace una década”, dijo Jolie.

Jolie aseguró que aunque este no es el camino que todos deban seguir, considera que es importante tener opciones y no se arrepiente de las decisiones que tomó sobre su salud. “También me extirparon los ovarios, porque eso fue lo que le quitó la vida a mi madre. Esas son mis decisiones. No digo que todo el mundo deba hacerlo así, pero es importante tener la opción. No me arrepiento”.

Luego de que su madre falleció en 2007 a los 56 años por cáncer de seno y ovarios, la protagonista de Maléfica decidió someterse a cirugías preventivas para minimizar el riesgo.

Angelina Jolie anunció su cirugía en un ensayo en The New York Times en 2013 y aseguró que compartía públicamente su experiencia para ayudar a otras mujeres. “Ahora escribo sobre ello porque espero que otras mujeres puedan beneficiarse de mi experiencia. Puedo decirles a mis hijos que no tienen por qué temer perderme por cáncer de mama. Es reconfortante que no vean nada que los incomode. Pueden ver mis pequeñas cicatrices y nada más. Todo lo demás es solo mamá, igual que siempre”.

El cáncer es un tema que toca muy de cerca a Angelina Jolie. Es por eso que entiende a la perfección el personaje que interpreta en su próxima película Couture. En esa cinta Jolie da vida a una cineasta llamada Maxine, a quien le diagnosticaron cáncer de mama.

Con respecto a este tema, Angelina Jolie dijo a la revista: “Creo que hay mucho que decir sobre esto, y es unificador no solo para las mujeres, sino para cualquiera que haya pasado por algo, o para alguien que se sienta vulnerable y solo. Hay algo muy particular en los cánceres femeninos, porque obviamente nos afecta, y cómo nos sentimos como mujeres”.

