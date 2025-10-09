WhatsApp promete una nueva función que podría cambiar para siempre los “estados”

Los estados de WhatsApp, una de las herramientas más usadas dentro de la aplicación, están por recibir una actualización que promete cambiar la forma en que las personas se comunican. Después de varios meses de pruebas, la plataforma comenzó a experimentar con una función que permitirá hacer algo que hasta ahora no era posible: publicar preguntas interactivas para que los contactos respondan directamente desde el estado.

Aunque Meta no ha anunciado oficialmente el lanzamiento, distintas versiones beta ya han mostrado la nueva opción, y los reportes apuntan a que la herramienta podría llegar muy pronto a todos los usuarios. Según WABetaInfo, sitio especializado en filtraciones confiables de WhatsApp, la función está en fase de prueba dentro de la actualización 2.25.29.12 para Android.

Un nuevo tipo de estado: con preguntas y respuestas

De acuerdo con el blog, esta función permitirá añadir una caja de pregunta, similar a las historias de Instagram, sobre una foto, video o fondo de color. Los contactos podrán responder directamente desde el estado, y las respuestas se mantendrán privadas, visibles solo para la persona que publicó la pregunta.

Asegúrate de mantener tu WhatsApp actualizado, pues de esta manera podrás acceder a más funciones de la app. Crédito: Tada Images | Shutterstock

Esta dinámica busca fomentar la participación y las conversaciones dentro de la aplicación, sin salir del chat o recurrir a otras redes.

También se detalló que cada vez que un usuario responda, el autor del estado recibirá una notificación y podrá ver las respuestas agrupadas en la lista de visualizaciones. Esto transforma los estados en espacios de intercambio más personales y dinámicos, un cambio que acerca a WhatsApp al estilo interactivo de Instagram, pero con el nivel de privacidad que caracteriza a la app.

Más interacción, menos mensajes privados

Los analistas coinciden en que esta actualización busca mantener a los usuarios activos dentro del ecosistema de WhatsApp. Las preguntas interactivas podrían convertirse en una herramienta útil no solo para quienes comparten contenido cotidiano, sino también para pequeños negocios, creadores y comunidades que usan los estados para conectar con su audiencia de forma rápida y directa.

Además, la función se integrará con las mejoras recientes en el apartado de Estados, como los stickers musicales y los collages de fotos, anunciados previamente por la compañía. Con esto, WhatsApp refuerza su apuesta por un formato visual y participativo que combine la simplicidad del chat con la espontaneidad de las historias.

Lanzamiento progresivo y disponibilidad

Por ahora, las preguntas interactivas están limitadas a un grupo reducido de probadores beta, tanto en Android como en iOS. WABetaInfo adelantó que el despliegue global dependerá del resultado de las pruebas de estabilidad, aunque fuentes cercanas a Meta estiman que el lanzamiento podría producirse en las próximas semanas.

