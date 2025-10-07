Nombre de usuario: la nueva función de WhatsApp para personalizar tu cuenta 

WhatsApp prepara una actualización que cambiará la forma en que las personas se identifican dentro de la plataforma. Según reportes recientes, la aplicación propiedad de Meta incorporará la posibilidad de crear un nombre de usuario único, una función que busca reforzar la privacidad y facilitar la conexión sin necesidad de compartir el número telefónico.

De acuerdo con el portal especializado WABetaInfo, esta herramienta fue detectada en la versión beta de Android 2.25.28.12, donde ya se permite reservar nombres de usuario antes de que la función sea lanzada oficialmente. Esta novedad promete ofrecer mayor control sobre la identidad digital de los usuarios y una experiencia más personalizada dentro de la app.

Una nueva forma de identificarse sin número telefónico

La idea detrás del nuevo sistema es que cada persona pueda elegir un identificador único, precedido por el símbolo “@”, similar al que se usa en otras plataformas sociales. Según Business Standard, este cambio permitiría que los usuarios de WhatsApp compartan su perfil sin revelar su número personal, una medida que mejora la privacidad en contextos laborales o comerciales.

Estas funciones entrarán en vigor durante los siguientes meses. Crédito: Tatiana Diuvbanova | Shutterstock

De acuerdo con Livemint, los nombres de usuario estarán sujetos a reglas de unicidad y verificación, evitando duplicaciones y posibles suplantaciones de identidad. Además, esta función también podría facilitar la búsqueda de contactos dentro de la app, sin depender de la lista telefónica tradicional.

Una función aún en desarrollo

Aunque la característica ha generado gran expectativa, WhatsApp aún no ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento. Por el momento, solo algunos usuarios inscritos en el programa beta pueden visualizar la opción para crear su nombre de usuario desde la sección de configuración.

Según WABetaInfo, la compañía planea ampliar gradualmente las pruebas antes de liberar la herramienta de forma global. Si se concreta, el uso de nombres de usuario marcaría uno de los cambios más importantes en la historia reciente de WhatsApp, acercándola a un modelo más flexible, seguro y adaptado a la era de la identidad digital.

Además de los nombres de usuario que se avecinan, WhatsApp ha comenzado a desplegar más herramientas de privacidad para fortalecer el control de los usuarios sobre sus conversaciones. De acuerdo con la empresa, la función Advanced Chat Privacy impide que otros exporten chats o descarguen automáticamente contenidos multimedia. También evita que los mensajes sean utilizados por funciones de inteligencia artificial dentro de la aplicación.

