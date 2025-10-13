Adamari López fue descubierta en el programa ¿Quién es la máscara?

La presentadora boricua de televisión Adamari López fue descubierta este 12 de octubre en el estreno del programa ¿Quién es la Máscara?, de TelevisaUnivision.

Los investigadores Carlos Rivera, Anahí, Ana Brenda Contreras y Juanpa Zurita quedaron sorprendidos al enterarse que la famosa estaba detrás del personaje de Shiba Moon.

“No, no puede ser Adamari López… No lo vimos venir, no puede ser. Es una hermosa sorpresa el tenerte aquí, sabes que te quiero”, dijo el cantante luego de descubrir que la ‘Chaparrita de Oro’ dio vida a este personaje.

Ante la sorpresa, la boricua comentó: “No se les ocurrió. Me divertí mucho y fue una experiencia maravillosa. Aquí estoy como una perrita disfrutando, obviamente feliz de haber tenido la oportunidad de venir al programa y de cantar, que nunca lo había hecho… Qué chévere que los tomó por sorpresa, la realidad es que nadie me descubrió”.

En su presentación, la artista interpretó el tema ‘Greedy’ de Tate Mc Rae.

Adamari López habla de su participación en ¿Quién es la máscara?

Luego de que revelaron su identidad en el programa, hizo una transmisión en la cuenta de YouTube de Univision y explicó que fue una experiencia muy linda. “Me sentí muy feliz y muy cómoda, si soy sincera, debo confesar que me quedé con ganas de más porque fue súperdivertido y lindo hacer el proyecto, pero también me gustó que de alguna manera no me reconocieran, que intentaran y que no descubrieran realmente quién era la que lo estaba personificando”, afirmó.

Adamari López explicó que este reto le gustó mucho porque era algo que no había hecho y que además tenía que mantener en secreto. “Me emocionaba muchísimo la idea de estar en el proyecto, cuando vi el personaje me emocioné, de repente pensaba que era una zorra y después fui descubriendo que era una perra”, indicó.

Acerca de cómo preparó al personaje, describió la experiencia como si fuera un papel en una telenovela. “Uno le va dando formas o características a ese personaje y la verdad es que estuvo muy bien el entorno que me ayudó para poder montarlo”, contó.

La boricua comentó que también tuvo que tomar clases para encontrar su registro y poder interpretar el tema con el que debutó y se despidió de ¿Quién es la máscara?

