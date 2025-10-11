Adamari López sorprende al bailar un joropo venezolano  

La presentadora de televisión Adamari López ha cautivado en redes sociales a sus seguidores al bailar un joropo venezolano en una reciente visita que hizo a España.

En plataformas como Instagram y Facebook, la conductora del programa Desiguales, transmitido por la cadena Univision, subió este 7 de octubre un video en el que se le vio dar unos breves pasos de este ritmo musical típico de países como Venezuela y Colombia.

En el baile, la ‘Chaparrita de Oro’, como también es conocida, estuvo acompañada por el maquillador venezolano Jorge Matamoros.

Para acompañar este material audiovisual, Adamari López escribió: “En España, pero con bailecito venezolano, ¿cómo nos quedó? Me dijeron que era baile típico de allá”.

Algunos usuarios reaccionaron a este contenido de la puertorriqueña y le dejaron mensajes como: “Espectacular”, “Excelente, así es, joropo venezolano”, “Ella es como Olga Tañón, aman a nuestro país, muchas gracias, Dios las bendiga”, “Más venezolana que la arepa”.

Adamari López, fan de Venezuela

La boricua ha publicado recientes videos relacionados con comida típica venezolana como las arepas.

En un material que grabó junto a su hija Alaïa se vio cómo prepararon esta receta que, según contaron, es algo que les encanta.

“Vamos a hacer arepas, pero en el air fryer”, dijo la niña, quien luego mostró cómo hacían la masa de este emblemático plato. “El experimento sí funcionó y se ve delicioso”, afirmó la niña, quien luego se mostró feliz al probar su arepa.

Varios venezolanos se han mostrado agradecidos con el amor que la puertorriqueña y su hija le tienen a Venezuela: “Adamari le gusta porque vivió mucho tiempo en Venezuela y le está enseñando a su hija esa partecita de la comida de Venezuela y la niña lo hizo muy bien aunque no la dejaron probar la masa cruda que todo niño lo hace y Adamari feliz viendo a su retoño Alaïa”.

Otros escribieron: “Gracias, Adamari por enseñar a tu hijita a querer a Venezuela y a nuestras arepas”.

