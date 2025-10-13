Al Pacino lamentaría no haberse casado con Diane Keaton

Al Pacino estaría atravesando un momento de reflexión tras la muerte de Diane Keaton, su expareja y compañera en la trilogía de ‘The Godfather’. Según reveló una fuente al medio británico Daily Mail, el intérprete lamentaría no haberse casado con Keaton, con quien mantuvo una relación intermitente que duró casi dos décadas.

“Sé que siempre lamentará no haber dado el paso cuando tuvo la oportunidad”, declaró un amigo de Pacino al tabloide.

“Durante años, después de que él y Diane se separaron, Al solía decir: ‘Si está destinado a ser, nunca es tarde para una segunda oportunidad’. Pero, lamentablemente, ahora sí lo es”, agregó.

El informante añadió que el actor de 85 años solía referirse a Keaton como “una mujer increíble” y reconocía abiertamente que ella fue el amor de su vida. A pesar de ello, ambos permanecieron distantes durante los últimos años, incluso viviendo a poca distancia uno del otro en Beverly Hills.

“Una vez le pregunté por qué no hablaban, y me dijo: ‘No hay necesidad de hablar. Ya dijimos todo lo que teníamos que decir en ese momento’”, relató la fuente.

Diane Keaton, quien murió el pasado 11 de octubre en California a los 79 años, interpretó a la novia de Pacino en la trilogía de ‘The Godfather’, pero su amor saltó de la pantalla a la vida real en 1974, cuando empezaron a salir, convirtiéndose en una de las parejas más comentadas del Hollywood de la época. Sin embargo, su historia terminó en 1990, cuando Keaton le dio un ultimátum y Pacino se negó a comprometerse formalmente.

Ni Keaton ni Pacino se casaron. La actriz, conocida también por filmes como Annie Hall y Manhattan, adoptó a dos hijos en su madurez: Dexter, de 29 años, y Duke, de 25. Por su parte, Pacino es padre de cuatro hijos: Julie Marie, de 35; los gemelos Anton y Olivia, de 24; y Roman, de apenas 2 años.

