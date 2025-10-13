Revelan la llamada al 911 que reportó la muerte de Diane Keaton

Este lunes el portal TMZ sacó a la luz la llamada al 911 con la que se reportó el fallecimiento de la actriz Diane Keaton en Los Ángeles.

Según el audio obtenido por el portal se escucha a un despachador del Departamento de Bomberos de Los Ángeles decir: “Rescate 19, persona caída”. Esto antes de dar la dirección de la vivienda de la fallecida actriz.

De acuerdo con el audio, fue transportada desde su casa de Los Ángeles en ambulancia a un hospital cercano el día de su fallecimiento.

El sábado un portavoz de Diane Keaton confirmó la muerte de la actriz a través de un comunicado difundido por People.

“No hay más detalles disponibles en este momento, y su familia ha solicitado privacidad en este momento de gran tristeza”, decía el comunicado.

Aunque se desconoce por completo cuál era el estado de salud de Keaton y qué causó su muerte, una amiga cercana de la actriz dijo a People que su salud había “deteriorado muy repentinamente” en los últimos meses. Además la actriz era una persona muy querida en su vecindario en Brentwood, California. Según explicó su amiga, solía pasear con su perro Reggie, pero dejó de aparecer repentinamente en público a principios de este año, explicó su amiga.

La mujer aseguró que la familia de Keaton mantuvo el estado de salud de la actriz bajo mucha reserva e incluso sus amigos cercanos “no estaban completamente al tanto de lo que sucedía”.

Dos días después del fallecimiento se desconoce la causa de la muerte de la actriz ni tampoco hay información sobre los actos fúnebres.

Tras conocerse la muerte de Diane Keaton, decenas de artistas se pronunciaron lamentando la muerte de la estrella de ‘Annie Hall’. Entre los artistas que expresaron su tristeza por la muerte de Keaton están Viola Davis, Robert De Niro, Mandy Moore, Ben Stiller, Reese Witherspoon, entre otros.

Uno de los que se pronunció fue el director Woody Allen, quien trabajó con Keaton en varias películas, incluida Annie Hall, y mantuvo una relación con la actriz a principios de la década de 1970.

“Es gramaticalmente incorrecto decir ‘la más singular’, pero todas las reglas gramaticales, y supongo que cualquier otra, se suspenden al hablar de Diane Keaton. A diferencia de cualquier persona que el planeta haya conocido o que probablemente nunca vuelva a ver, su rostro y su risa iluminaban cualquier espacio en el que entraba”, escribió Allen, de 79 años, en su ensayo.

Sigue leyendo:

Diane Keaton era una apasionada por la arquitectura y dejó joyas en Los Ángeles

Aseguran que Paulina Rubio fue desalojada de una mansión que alquilaba en Miami

Diane Keaton: los premios más importantes que recibió la legendaria actriz

