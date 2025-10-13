Aseguran que Paulina Rubio fue desalojada de una mansión que alquilaba en Miami

Se ha informado que la cantante mexicana Paulina Rubio ha sido desalojada de una mansión en Miami, Florida, que alquiló durante una larga temporada. La artista, quien se dice está en quiebra, salió de la propiedad en malos términos, pues incumplió con el contrato.

Esta información fue compartida en el programa de YouTube de Javier Ceriani. El presentador explicó que Rubio decidió mudarse a esta mansión luego de poner en alquiler la casa que ella tiene y que, supuestamente, le dejó el español Ricardo Bofill, con quien tuvo una relación entre 1996 y 2004.

La mansión que pertenece a Rubio está valorada en más de $15 millones de dólares y la logró poner en alquiler por $70,000 dólares mensuales. Es decir, no podía cubrir los gastos de la mansión más cara, pero al recibir esta cuota mensual se pudo permitir alquilar otra propiedad por $35,000 dólares.

Aunque para ella esta sería una buena estrategia. Ceriani cuenta: “Renta esta casa del chino, se termina el contrato y ella se queda 15 días más fuera del contrato. Eso en Estados Unidos y en España se llama ‘inquilino okupa'”.

Además de quedarse más de lo que debía, la persona que le alquiló la casa por $35,000 dólares la tuvo que denunciar porque Rubio también rompió los inodoros, la cocina y otras partes de la casa. Es decir, se le está exigiendo que pague por los daños que ocasionó.

En la denuncia, también se explica que Rubia salió de la propiedad debiendo dos meses de renta, es decir, $70,000 dólares. En el reporte presentado por Ceriani se dice que por hacerse quedado 15 días luego del fin del contrato, la cantante deberá pagar $35,000 dólares más, lo que elevaría su deuda a $105,000 dólares.

Para reparar las áreas dañadas durante su estadía, el propietario exige $5,259 dólares.

