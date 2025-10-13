Cazzu detiene concierto para exigir un alto al odio

Durante un concierto que Cazzu ofreció en Uruguay como parte de su nueva gira, la cantante argentina demostró una vez más la madurez y serenidad con las que ha manejado el fin de su relación con Christian Nodal y la boda de él con Ángela Aguilar.

En medio de su presentación, la intérprete decidió detener el show por un momento para enviar un contundente mensaje a sus seguidores en el que dio a entender que ya no quiere que la hija de Pepe Aguilar y su ex sigan siendo atacados.

“Basta de odio, basta de enlodarse en las redes, basta de pelear por ahí. Como la jefa de toda esta situación, les quiero pedir que paremos con la negatividad. Amor, todo amor, somos amor, este mundo necesita más amor”, expresó desde el escenario, ante la ovación del público.

El momento que fue grabado por varios asistentes rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios reconocieron la madurez y empatía de Cazzu frente a una situación que ha generado polémica durante meses.

Cabe señalar que desde que Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación y posteriormente se casaron, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde se han enfrentado fanáticos de ambas partes. Sin embargo, Cazzu ha mantenido en todo momento una postura respetuosa, donde se ha mantenido enfocada en su carrera y en su papel como madre de la pequeña Inti.

Muchos de los fans de Cazzu aseguran que el mensaje de la artista estaría dejando claro que prefiere la paz sobre el conflicto y que además serviría para ponerle fin al ciclo de ataques que rodea a su pasado sentimental.

Sigue leyendo: