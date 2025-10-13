Chucky Lozano quiere jugar en el Mundial de 2026: “Me estoy preparando para eso”

El futbolista mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano, se mostró enfocado en poder formar parte de los jugadores convocados por Javier Aguirre para defender los colores de la selección mexicana en el Mundial de la FIFA 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, Canadá y la nación azteca para intentar conseguir los mejores resultados posibles y así evitar la eliminación en Fase de Grupos que vivieron en Qatar 2022.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista para TUDN, el atacante mexicano que actualmente milita en e San Diego FC de la Major League Soccer (MLS), reafirmó su compromiso con el Tri y aseguró que está haciendo todo lo necesario para estar en las mejores condiciones posibles y así luchar por uno de los cupos dentro de la convocatoria.

Hirving Lozano en el partido ante Colombia en Arlington, Texas. (AP Photo/Julio Cortez)

“Trabajo todos los días con la mente puesta en la justa deportiva, estoy preparándome muy duro en todos los sentidos, fuera y dentro de la cancha, ojalá pueda estar en otro Mundial”, expresó.

“Estamos conscientes que se pueden hacer cosas importantes, desde el momento que Javier y Rafa iban a estar al frente del equipo, sabía que iban a hacer un cambio y hacer cosas importantes. Tienen la experiencia y la sabiduría de llevar una Selección, ellos pueden hacer algo muy importante, tengo mucha fe y ganar de participar con ellos”, detalló con respecto a las altas expectativas que se tiene sobre disputar el Mundial de la FIFA en suelo mexicano.

Asimismo, Lozano habló sobre la motivación que tienen cada uno de los futbolistas al tener que poder defender los colores de su país en casa, especialmente en un torneo tan importante como lo es el Mundial de la FIFA.

“La motivación de que serás local y tienes que entregarte en cada segundo, por todo lo que significa el jugar en casa, he participado en dos y ha sido maravilloso y no cambio ninguna experiencia por esto”, afirmó.

Palabras a Chicharito

Para finalizar, el Chucku Loznao se rindió en elogios ante su compatriota Javier ‘Chicharito’ Hernández, a quien consideró como uno de los jugadores más importantes en la historia de su país por todo lo que hizo en clubes y especialmente con la selección mexicana.

Cuauhtémoc Blanco pide el retiro de Chicharito Hernández. Crédito: Juan Carlos Cubeyro | Imago7

“Lastimosamente yo creo que le afectó mucho lo de su rodilla. Él llegó lesionado a Guadalajara, se rompió los cruzados y eso le afectó mucho. Para mí es un ídolo para mí… cuando llegué a la selección en me arropó mucho y fue fantástico y todo el tiempo que lo conocí era una persona increíble y en lo personal yo no tengo nada que decir en contra de él, para mí es una gran persona”; dijo ‘Chucky’ Lozano.

“Le ha costado un poco en Guadalajara porque está acostumbrado a otro tipo de fútbol, para mí es un es un jugador de área matón, él tiene esa chispa en la en el área que puede hacer diferencia, pero bueno, personalmente es un jugadorazo”, concluyó.

