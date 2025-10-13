Jennifer Aniston explica por qué no quiso adoptar: “Quiero mi propio ADN en una personita”

La famosa actriz Jennifer Aniston reveló la razón por la que no consideró la opción de adoptar a pesar de sus problemas para tener hijos propios.

La estrella de ‘The Morning Show’ participó en un episodio de Wondery+ del podcast Armchair Expert. Jennifer Aniston ha hablado abiertamente sobre sus problemas de fertilidad, razón por la que se ha sometido a tratamientos de Fertilización In Vitro que no han dado resultado. La artista actualmente se encuentra en paz con la idea de no concebir hijos propios y aseguró que es una situación que no puede controlar.

“Es tan tranquilo. Pero debo decir que llega un punto en que se me escapa de las manos. Literalmente no puedo hacer nada al respecto”, dijo.

La exestrella de ‘Friends’ aseguró que le han comentado sobre la posibilidad de adoptar un niño, pero la artista no considera esa opción y explicó sus razones.

“Cuando la gente dice: ‘Pero puedes adoptar’, no quiero. Quiero mi propio ADN en una personita. Es la única manera, egoísta o no, sea lo que sea, lo he deseado”.

La actriz agregó a su reflexión:”Simplemente no estaba en el plan, cualquiera que fuera el plan”, dijo. Además agregó que “es muy emotivo, especialmente en el momento en que dicen ‘ya está’, porque hay un momento extraño cuando eso sucede”.

Jennifer Aniston se sometió a varios tratamientos de fertilidad que no dieron resultado. La artista aseguró en una entrevista de 2022 con Allure que no lamenta el resultado de esos tratamientos de In Vitro y dijo que incluso ya no piensa en eso.

“Aquí estoy hoy. Ya pasó el tiempo”, dijo Aniston. “De hecho, siento un poco de alivio porque ya no pienso en eso de ‘¿Puedo? Quizás. Quizás. Quizás’. Ya no tengo que pensar en eso”.

En una entrevista más reciente con Harper’s Bazaar UK, Aniston habló sobre cómo vivió su proceso de fertilización y sus dificultades en medio del ojo público.

“Eso no le incumbe a nadie. Pero llega un punto en el que es inevitable oírlo: la narrativa de que no tendré un bebé, de que no tendré una familia, porque soy egoísta y adicta al trabajo. Me afecta; soy simplemente un ser humano. Todos somos seres humanos”, dijo.

