JuJu Smith-Schuster y Brian Branch se enfrentan tras triunfo de Kansas City Chiefs sobre Detroit Lions

El cierre del encuentro entre Kansas City Chiefs y Detroit Lions en el Arrowhead Stadium terminó con tensión y empujones. Lo que debía ser un saludo deportivo tras el pitazo final se convirtió en una trifulca que obligó a la intervención de árbitros y entrenadores.

Mientras ambos equipos se preparaban para estrecharse las manos luego de la victoria de Kansas City por 30-17, el profundo de los Lions Brian Branch golpeó al receptor JuJu Smith-Schuster al sujetarlo del casco y halarlo hacia abajo, justo después de ignorar el intento de saludo del mariscal Patrick Mahomes.

El receptor cayó al suelo, pero se levantó de inmediato para encarar a Branch, lo que desató una confrontación entre varios jugadores. La situación se extendió por algunos minutos antes de que los oficiales lograran calmar los ánimos. Pese al altercado, ambos equipos abandonaron el campo sin mayores incidentes.

En lo deportivo, los Chiefs remontaron en la segunda mitad con dos anotaciones de Hollywood Brown, mientras Mahomes completó 22 de 30 pases para 257 yardas y tres touchdowns. Isaiah Pacheco aportó 51 yardas terrestres y Travis Kelce sumó 78 en seis recepciones.

Por los Lions, Jared Goff terminó con 203 yardas y dos touchdowns, mientras Jahmyr Gibbs corrió para 65 yardas y Jameson Williams registró 66 y una anotación. Branch, protagonista del altercado, completó siete tacleadas en defensa.

