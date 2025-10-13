¿Mayweather o Crawford? David Benavídez elige al mejor boxeador

El boxeador mexicoamericano, David Benavidez, ha decidido participar en la eterna discusión sobre quién ha dejado una huella más grande en el boxeo moderno entre una amplia gama de jugadores que han hecho historia; tocando en esta oportunidad a los estadounidenses Floyd Mayweather y Terence Crawford.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Fight Hub TV, donde aseguró que ambos peleadores son todas unas leyendas en el pugilismo mundial, aunque cada uno cuenta con estilos diferentes y carreras muy distintas.

“Quiero decir, son ambos grandes peleadores, simplemente son diferentes a su manera. No puedo decir que uno sea mejor que el otro, los dos son grandes peleadores”, comentó el “Monstruo Mexicano” durante la entrevista, dejando claro que su admiración se reparte entre los dos campeones.

Sin embargo, Benavidez fue más allá y expresó una reflexión que no tardó en generar debate entre los aficionados al considerar que Crawford tendría mucho más mérito que Mayweather debido a su reciente conquista del título indiscutido de los pesos súper medianos ante el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

“Honestamente, si ves lo que se ha logrado, y sé que me van a criticar por esto, pero sinceramente podría haber una manera de poner a Crawford por encima de Mayweather, porque no viste a Mayweather subir de 147 a 168, eso es una locura, hermano”, resaltó, señalando la capacidad de Crawford para subir de peso y seguir dominando con autoridad.

Y es que los números respaldan parte de su argumento debido a que Terence Crawford se ha coronado como campeón indiscutido en tres divisiones distintas: superligero, welter y supermediano.

Además de esto, en su camino ha derrotado a rivales de élite como Shawn Porter, Errol Spence y el propio Saúl “Canelo” Álvarez, una victoria que lo colocó en los libros de historia como el primer púgil moderno en conquistar la triple corona de campeonatos indiscutidos.

Floyd Mayweather revela cuál es la pelea que más ha disfrutado. Crédito: Mark J. Terrill | AP

Floyd Mayweather, por su parte, construyó un legado inquebrantable a través de su maestría defensiva y su récord perfecto de 50-0. El estadounidense fue campeón mundial en cinco categorías, derrotando a figuras icónicas como Óscar De La Hoya, Miguel Cotto y Manny Pacquiao.

Para Benavidez, comparar a ambos resulta complicado ya que considera que Mayweather representa la excelencia táctica, mientras que Crawford encarna la adaptabilidad y el poder de reinventarse en cada división.

En su opinión, los logros del estadounidense invicto son incuestionables, pero lo que ha hecho Crawford al conquistar tres títulos indiscutidos en pesos tan distintos podría darle una ligera ventaja en la conversación sobre los mejores libra por libra de todos los tiempos.

