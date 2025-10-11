Mbappé abandona la concentración de Francia por molestias

Malas noticias para la selección de Francia y especialmente para el Real Madrid luego de confirmarse que el delantero Kylian Mbappé abandonó la concentración de su país justo después del triunfo 3-0 ante Azerbaiyán a causa de una lesión que podría dejarlo fuera de acción por un par de semanas.

De acuerdo con la información suministrada por la Federación Francesa de Fútbol (FFF) a través de un comunicado, el artillero presentó problemas en el tobillo derecho que lo dejan fuera de acción para el partido ante Islandia que se disputará esta semana como parte de su camino al Mundial de 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

“El capitán francés, que se lesionó el tobillo derecho el viernes por la noche durante el partido contra Azerbaiyán, no viajará a Reikiavik. A su regreso de la delegación francesa a Clairefontaine, habló con Didier Deschamps. No podrá jugar el lunes 13 de octubre en Reikiavik contra Islandia”, detalló el organismo federativo.

Mbappé fue el encargado de abrir el marcador a favor de los galos en el tiempo extra de la primera parte y asistió a Adrien Rabiot en el segundo, momento en el que justamente sufrió la lesión. Tuvo que ser reemplazado por Florian Thauvin en los minutos finales, jugador que terminó anotando el tercer tanto de la victoria.

France’s Kylian Mbappe is substituted after getting injured during a World Cup 2026 Group D qualifying soccer match between France and Azerbaijan in Paris, France, on Friday, Oct. 10, 2025. (AP Photo/Michel Euler)

Posterior del compromiso el entrenador de la selección francesa, Didier Deschamps, fue cuestionado sobre la situación de Mbappé durante la conferencia de prensa, resaltando que esta lesión no es tan grave como se esperaba y esperan que pueda continuar su actividad próximamente.

“Recibió otro golpe en el tobillo derecho. Sigue sensible, menos que a principios de semana, pero suele ocurrir cuando te golpeas en una zona que ya duele. Vamos a revisarlo y a recibir el informe médico”, expresó.

“No hay nada de qué preocuparse por el momento. Aunque no se sienta muy bien, es una molestia, un dolor que obviamente no es ideal para él. El golpe simplemente le recuerda que su tobillo sigue dolorido”, agregó Deschamps en sus declaraciones.

Kylian Mbappé se ha convertido en una de las máximas figuras de la selección francesa durante estos años, siendo el encargado de liderarlos para conquistar la Copa del Mundo de Rusia 2018 y además llevarlos hasta la final en Qatar 2022, por lo que no pueden perderlo de cara a la cita de 2026.

