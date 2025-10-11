Pelea entre Sebastian Fundora y Keith Thurman se cancela por lesión

A tan solo unos días de su regreso al ring, el boxeador Sebastian Fundora ha tenido que frenar su preparación debido a una lesión que sufrió en la mano durante los entrenamientos de cara a lo que sería su combate contra Keith Thurman para defender su título súper welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), por lo que se ha tenido que posponer dicho enfrentamiento.

La información fue adelantada por el periodista especializado Mike Coppinger, quien detalló que la cartelera prevista para el 25 de octubre en la ciudad de Las Vegas será reprogramada por completo para poder cumplir con el proyecto que sería encabezado por Fundora y Thurman; ahora se tendrá que esperar una nueva fecha para que ambos se vean las caras.

Keith Thurman confía en vencer a Fundora en Las Vegas. Crédito: John Locher | AP

“Sebastian Fundora sufrió una lesión en la mano y la defensa del título de peso súper welter contra Keith Thurman, prevista para el 25 de octubre en Las Vegas, se pospuso, según informaron fuentes a Ring Magazine. El evento principal, junto con la pelea por el título entre O’Shaquie Foster y Stephen Fulton, se reprogramará”, expresó el reportero.

Esta sería la tercera defensa del cinturón de las 154 libras para Fundora, quien conquistó el título vacante el pasado 30 de marzo de 2024 al vencer a Tim Tszyu. Desde entonces, el estadounidense de ascendencia mexicana lo ha defendido con éxito ante Chordale Booker y nuevamente contra el propio Tszyu.

Todo apuntaba a que este sería un gran cierre de año para Fundora debido a este interesante duelo. Sin embargo, esta lesión lo dejará fuera de acción un par de meses y deberá iniciar una rehabilitación antes de volver al cuadrilátero.

El reconocido periodista Dan Rafael también confirmó la noticia en su cuenta de X, asegurando que una fuente cercana al equipo de Fundora validó la información.

Tim Tszyu, of Australia, hits Sebastian Fundora in a super welterweight title bout Saturday, March 30, 2024, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

“Según una fuente directamente involucrada, Sebastian Fundora tiene una lesión en la mano. Y la cartelera PPV de PBC en Prime Video del 25 de octubre se pospone”, detalló.

Por su parte, Keith Thurman deberá seguir esperando una oportunidad para volver a los grandes escenarios. El excampeón mundial solo ha tenido una pelea en los últimos tres años (en marzo pasado ante Brock Jarvis), por lo que este combate representaba una ocasión ideal para reimpulsar su carrera.

La nueva fecha para la función aún no ha sido determinada, pero todo indica que dependerá de la recuperación del monarca. Mientras tanto, el mundo del boxeo se mantiene atento a la evolución de Fundora, cuya lesión ha pausado momentáneamente uno de los duelos más esperados del cierre de 2025.

