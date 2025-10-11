Carolina Sandoval publicó conmovedor mensaje para despedir a Fede Dorcaz

Carolina Sandoval escribió un conmovedor mensaje para despedir al cantante argentino Fede Dorcaz, quien fue asesinado esta semana en la Ciudad de México, en donde estaba próximo a participar en el reality show Las Estrellas Bailan en Hoy.

La conductora del programa ¡Siéntese Quien Pueda! lamentó esta noticia y habló de la personalidad del artista y de cómo la vida es impredecible.

“A veces no sabemos cuándo volveremos a ver a una persona de nuevo, incluso no sabemos si esa será la última vez. Hace dos semanas, en Panamá, me encontré con Fede Dorcaz. De hecho, éramos un grupito y nos hicimos varias fotos porque Fede era como el ser con quien todos y todas querían tomarse fotos por su imponente estilo y gran carisma”, dijo.

Además de esto, indicó: “Esta foto, de hecho, la tomó él. ¿Y quién diría que sería el último #selfie, el último ‘like’ y el último mensaje? Juro que no puedo dormir pensando lo frágiles que somos. 😢 ¡Qué tristeza, qué hora menguada, qué cosas tiene la vida!”.

La creadora de contenido destacó que este tipo de hechos la hacen reflexionar acerca de la importancia de amar, expresar los sentimientos y saber disfrutar los momentos.

“Fer, ya sé que no podré ponerte en collab en este reel , pero que tu historia sirva para que todos aprendamos a sonreír como tú, que esa dulzura que te caracterizaba no la olvidemos , que conectemos más en la vida real con la gente más allá de las redes y que tus padres puedan con todo esto que no sé cómo se puede llevar. Paz a tu alma y sé que Dios te recibió con los brazos abiertos”, afirmó.

´Por último indicó que le hubiera gustado seguir conociéndolo y que lamenta que no podrán repetir más fotos juntos.

