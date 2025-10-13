Rinden homenaje a Fede Dorcaz en Las Estrellas Bailan en Hoy

En la competencia Las Estrellas Bailan en Hoy le hicieron un sentido homenaje a Fede Dorcaz, quien fue asesinado el jueves de la semana pasada en la Ciudad de México.

En el estreno de esta edición, recordaron al cantante argentino, quien estaba previsto que bailara con su novia, la venezolana Mariana Ávila.

“Nuestro escenario se llena de luz, Fede nos enseñó que bailar es entregarse con el alma y Mariana nos recuerda que el amor verdadero nunca desaparece, solo se transforma para brillar más alto”, comentaron en un material que presentaron para destacar el talento del artista.

Homenaje a Fede Dorcaz en Hoy

También comentaron que el concurso ahora tiene una estrella en el cielo y que dedicarán el trabajo que harán en esta oportunidad.

La conductora Andrea Legarreta dijo que es inevitable sentirse afligidos por esta noticia. “Es muy triste y muy reciente, nos toca a cada uno de maneras distintas”, indicó.

El motivador César Lozano también habló de la importancia de saber aprovechar la vida. “Lo único que tenemos es hoy”, afirmó sobre la importancia de vivir más el presente y no pensar tanto en el futuro.

El experto luego de esto hizo una dinámica con los participantes del reality show para que escribieran una frase en la que debían afirmar qué agradecían o se comprometían en su vida.

Cada una de las parejas envió mensajes emotivos, sobre todo luego de la dura pérdida que les ha tocado vivir de su compañero Fede Dorcaz.

El asesinato del también creador de contenido se encuentra bajo la investigación de las autoridades mexicanas, que buscan al responsable de este crimen que ocurrió cuando el artista manejaba su auto por la capital mexicana.

La Policía local explicó que pudo tratarse de un posible “ataque directo” en la alcaldía Miguel Hidalgo, al oeste de la capital, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana en un comunicado.

