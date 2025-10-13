window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Sheinbaum visitó los lugares afectados por las intentas lluvias que dejaron 47 muertos

"No vamos a dejar a nadie desamparado", dijo la presidenta de México durante su recorrido por los tres estados más dañados por las inundaciones

Sheinbaum ordenó la activación de los planes de emergencia.

Sheinbaum ordenó la activación de los planes de emergencia. Crédito: Félix Márquez | AP

Avatar de Roxana Navarro

Por  Roxana Navarro

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, viajó a los estados más afectados por las fuertes lluvias, que provocaron desbordamientos de ríos, inundaciones y deslizamientos en Puebla, Veracruz e Hidalgo para atender la emergencia que está sufriendo la población.

“Estaremos en Puebla, Veracruz e Hidalgo, tres de las entidades afectadas por lluvias. Atendemos la emergencia con los planes DN-III-E y Marina; pronto iniciará el censo para distribuir apoyos. No vamos a dejar a nadie desamparado”, dijo a través de un video en redes sociales la presidenta de México.

Hasta el momento, 47 muertos y 39 desaparecidos

La mandataria también visitará San Luis Potosí y Querétaro. Destacó que el desde pasado viernes 10 de octubre, se instaló el Comité Nacional de Emergencias para auxiliar a la población de los 111 municipios afectados.

Las autoridades informaron que hasta el momento se han registrado 47 personas fallecidas y 39 están desaparecidas. La población más afectada fue Poza Rica en Veracruz en donde el río Cazones se desbordó y ocasionó severas inundaciones en la ciudad.

“Hay muchos caminos que aún no pueden abrirse, localidades a las que todavía no se puede llegar. Hoy iniciaron los puentes aéreos para poder llevar alimentación, agua potable”, indicó Sheinbaum durante su visita a Poza Rica.

Trabajan para atender a las familias afectadas

Las dependencias federales continúan trabajando de manera coordinada con los gobiernos estatales y municipales, a fin de atender de manera prioritaria a las familias afectadas, restablecer los servicios esenciales y acelerar la rehabilitación de caminos y redes eléctricas, señalaron en un comunicado.

El Gobierno de México expresa su solidaridad con las familias afectadas y mantiene acciones de acompañamiento y apoyo integral, a fin de garantizar que reciban la atención y los recursos necesarios en este proceso”.

Poza Rica, Veracruz fue de las ciudades más afectadas por las intensas lluvias. (AP Photo/Felix Marquez)

El Gobierno de México presentó una tabla de los estados que sufrieron de pérdidas humanas y los municipios más afectados.

  • Veracruz
  • Personas fallecidas: 18
  • Personas no localizadas: 6
  • Municipios afectados: 70
  • Puebla
  • Personas fallecidas: 12
  • Personas no localizadas: 15
  • Municipios afectados: 38
  • Hidalgo
  • Fallecidos: 16
  • Personas no localizadas: 17
  • Municipios afectados: 22
  • Querétaro
  • Fallecidos: 1
  • Personas no localizadas: 0
  • Municipios afectados: 8

Sigue leyendo:

En esta nota

México Claudia Sheinbaum
Trending
Contenido Patrocinado
Trending