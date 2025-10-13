Sheinbaum visitó los lugares afectados por las intentas lluvias que dejaron 47 muertos

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, viajó a los estados más afectados por las fuertes lluvias, que provocaron desbordamientos de ríos, inundaciones y deslizamientos en Puebla, Veracruz e Hidalgo para atender la emergencia que está sufriendo la población.

“Estaremos en Puebla, Veracruz e Hidalgo, tres de las entidades afectadas por lluvias. Atendemos la emergencia con los planes DN-III-E y Marina; pronto iniciará el censo para distribuir apoyos. No vamos a dejar a nadie desamparado”, dijo a través de un video en redes sociales la presidenta de México.

Hasta el momento, 47 muertos y 39 desaparecidos

La mandataria también visitará San Luis Potosí y Querétaro. Destacó que el desde pasado viernes 10 de octubre, se instaló el Comité Nacional de Emergencias para auxiliar a la población de los 111 municipios afectados.

Visitamos Huauchinango, uno de los municipios más afectados por las lluvias en Puebla, para informar a la población sobre los protocolos de atención y acompañar el apoyo. Atienden elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como los gobiernos estatal y…

Las autoridades informaron que hasta el momento se han registrado 47 personas fallecidas y 39 están desaparecidas. La población más afectada fue Poza Rica en Veracruz en donde el río Cazones se desbordó y ocasionó severas inundaciones en la ciudad.

“Hay muchos caminos que aún no pueden abrirse, localidades a las que todavía no se puede llegar. Hoy iniciaron los puentes aéreos para poder llevar alimentación, agua potable”, indicó Sheinbaum durante su visita a Poza Rica.

Trabajan para atender a las familias afectadas

Las dependencias federales continúan trabajando de manera coordinada con los gobiernos estatales y municipales, a fin de atender de manera prioritaria a las familias afectadas, restablecer los servicios esenciales y acelerar la rehabilitación de caminos y redes eléctricas, señalaron en un comunicado.

“El Gobierno de México expresa su solidaridad con las familias afectadas y mantiene acciones de acompañamiento y apoyo integral, a fin de garantizar que reciban la atención y los recursos necesarios en este proceso”.

Poza Rica, Veracruz fue de las ciudades más afectadas por las intensas lluvias. (AP Photo/Felix Marquez)

El Gobierno de México presentó una tabla de los estados que sufrieron de pérdidas humanas y los municipios más afectados.

Veracruz

Personas fallecidas: 18

Personas no localizadas: 6

Municipios afectados: 70

Puebla

Personas fallecidas: 12

Personas no localizadas: 15

Municipios afectados: 38

Hidalgo

Fallecidos: 16

Personas no localizadas: 17

Municipios afectados: 22

Querétaro

Fallecidos: 1

Personas no localizadas: 0

Municipios afectados: 8

