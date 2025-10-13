Venezuela cierra embajada en Noruega tras el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

El régimen de Nicolás Maduro ordenó este lunes el cierre de la embajada de Venezuela en Noruega, una decisión interpretada como una represalia diplomática luego de que el Comité Noruego del Nobel, con sede en Oslo, otorgara el Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora María Corina Machado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega calificó de injustificada la situación. “Es lamentable”, afirmó Cecilie Roang, portavoz de la Cancillería noruega, en declaraciones al diario Verdens Gang.

Aun así, precisó que Oslo busca “mantener abierto el diálogo con Venezuela” pese a las diferencias políticas.

El régimen anunció simultáneamente el cierre de sus sedes diplomáticas en Noruega y Australia, junto con la apertura de embajadas en Zimbabue y Burkina Faso. Según, por una “reorganización estratégica de recursos destinada a fortalecer las alianzas”.

En un comunicado, el chavismo afirmó que estas acciones “reflejan su voluntad inquebrantable de defender la soberanía nacional” y de contribuir a la construcción de “un nuevo orden mundial basado en la justicia, la solidaridad y la inclusión”.

Las funciones consulares en Oslo y Canberra serán asumidas por misiones diplomáticas concurrentes, cuyos detalles se anunciarán en los próximos días.

El cierre ocurrió apenas tres días después de que el Comité Noruego del Nobel reconociera a Machado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Aunque el régimen no ha vinculado oficialmente la decisión con el Nobel de la Paz, el momento y el contexto dejan entrever un mensaje político. Noruega ha sido uno de los principales facilitadores del diálogo entre el chavismo y la oposición, y fue sede de varias rondas de negociación que derivaron en el fallido Acuerdo de Barbados de 2023.

La relación bilateral ya se encontraba deteriorada desde agosto, cuando Oslo denunció ante organismos internacionales el incremento de las desapariciones forzadas en Venezuela y su uso como mecanismo de represión contra la disidencia.

Machado: “Maduro está aislado y tiene los días contados”

La líder opositora, actualmente en la clandestinidad, dedicó el Nobel a los venezolanos y calificó el reconocimiento como “un impacto muy importante tanto en los ciudadanos como en el propio régimen”.

En una entrevista con el diario argentino La Nación, afirmó que “el mundo entero legitima nuestra lucha mientras Maduro está absolutamente aislado y tiene los días contados”.

Machado destacó además el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump y aseguró que desde las elecciones de julio de 2024 —que la oposición considera fraudulentas— el chavismo atraviesa “una caída inexorable”.

“Si Maduro quiere la paz, que se vaya ya. Con o sin negociación, Maduro se va”, enfatizó.

También advirtió que la liberación de Venezuela representaría “un golpe letal a la tiranía cubana” y destacó su cercanía con el presidente argentino Javier Milei, a quien describió como “un aliado en la defensa de la libertad”.

