Adamari López se sincera sobre su participación en ‘¿Quién Es La Máscara’

El pasado fin de semana arrancó la nueva temporada del programa ‘¿Quién Es La Máscara?‘, y una de las sorpresas de la noche fue la eliminación de Adamari López, quien se convirtió en la primera famosa en abandonar la competencia.

Bajo el disfraz de Shibamoon, la conductora puertorriqueña logró confundir a los investigadores del show, quienes no lograron descubrir su identidad antes de la revelación. Pese a su rápida salida, Adamari compartió en redes sociales lo que significó para ella ser parte del concurso.

A través de su cuenta de Instagram, publicó una serie de fotografías luciendo su disfraz y acompañó las imágenes con un mensaje donde se sinceró sobre su participación.

“Atreverse, de eso se trata. Amé esta experiencia en @quieneslamascara y aunque los investigadores no descubrieron quién era, me disfruté al máximo a #Shibamoon y todo lo que me hizo hacer, es que hasta canté”.

La exconductora de ‘Hoy Día’ también agradeció a la cadena TelevisaUnivision por brindarle la oportunidad de sumarse a un proyecto que, según destacó, entretiene y une a tantas familias cada domingo.

“Gracias @televisa @univision por este proyecto tan divertido y retador que cada domingo entretiene y une a tantas familias. ¿Ustedes sabían que era yo?”, escribió.

Como era de esperarse, la publicación de la actriz generó una oleada de comentarios de apoyo y cariño por parte de sus seguidores.

“Nos despistaste a todos”, “Qué sorpresa, lo hiciste fabulosamente bien”, “Felicidades Ada, brutal tu trabajo” y “Esta faceta me encantó”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Aunque su paso por el concurso fue breve, Adamari López demostró una vez más su versatilidad y disposición para asumir nuevos retos en su carrera y dejó claro que, más allá de la competencia, el verdadero premio fue atreverse a vivir una experiencia distinta y llena de diversión.

