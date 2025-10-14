Novia de Toni Costa le habla de Adamari López: “Va a ser tu socia para el resto de tu vida”

Toni Costa hizo una transmisión en vivo en compañía de su novia Mimi Ortiz y mencionaron temas tales como la convivencia que se da con los ex cuando existen hijos de por medio, tal como ha sido la situación de ambos dado que son padres. Él es un claro ejemplo de lo que vive al lado de Adamari López por el crecimiento de su hija Alaïa, y la pareja del bailarín habló de la conductora.

“El error común es estar en una relación por los hijos. No toquemos el tema de cómo ha estado ni cómo ha dejado de estar; no pienso tocarlo en ese punto, solamente que si no tienes que estar como tienes que estar con alguien, no lo hagas por los hijos. Cien por cien, los hijos el día de mañana te van a reclamar por qué estuviste con papi y mami si no estabas como tenías que estar. Te lo van a reclamar”, comenzó diciendo él.

Ortiz también intervino y mencionó que estaba de acuerdo con él, al tiempo que aclaró que ese sentimiento que en algún momento existió hacia una persona también se puede transformar positivamente para seguir adelante por una sana convivencia que les va a beneficiar a todos.

“Si usted ama a alguien verdaderamente, ese amor no se va, o sea, simplemente se transforma, cambia a otra forma de amar. Siempre lo digo, usted puede pelearse con su mamá y no hablarle, pero usted no la deja de amar cuando es amor de verdad. Cuando no fue amor de verdad pasa eso de que entonces no estás conmigo y te destruyo. Creo que eso pasa mucho, y lastimosamente hay parejas que usan a los hijos como armas de destrucción y al final los únicos que llevan la consecuencia son ellos”, expresó Ortiz.

Mimi mostró una posición muy madura ante la paternidad compartida que tiene Toni con Adamari López, razón por la cual considera que ella será su “socia” hasta que alguno de los dos fallezca, ya que tienen un vínculo que, por más que desearan no volver a ver, es imposible en su caso.

“Adamari va a ser tu socia para el resto de tu vida, y el papá de Jay va a ser mi socio para el resto de mi vida, y es inteligente lograr que esa sociedad, por el bien del amor más grande que tenemos en conjunto, (que) salga adelante”, añadió.

