Víctor Font acusa a Joan Laporta de ocultar más de $90 millones de dólares en pérdidas del FC Barcelona

El empresario y exaspirante a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font acusó este martes a la actual junta directiva, encabezada por Joan Laporta, de ocultar pérdidas por 80 millones de euros (apróximadamente $93,9 millones de dólares) en las cuentas del último ejercicio fiscal del club.

Durante una entrevista en El Matí de Catalunya Ràdio, Font calificó esta situación como “un ejemplo más de falta de transparencia” en la gestión del Barcelona. Sus declaraciones se producen a solo cinco días de la asamblea general de socios, en la que la directiva buscará la aprobación de los resultados económicos del ejercicio 2024-25, que arrojaron un saldo negativo de 17 millones de euros (unos $19,9 millones de dólares) después de impuestos.

“Las cuentas que han sido presentadas este año, que vuelven a dar pérdidas por enésima vez, esconden 80 millones de euros más de pérdidas que se reformulan en las cuentas del año anterior. Y todo esto no se le ha explicado al socio”, denunció Font, cuestionando la manera en que Laporta ha manejado la información financiera.

El empresario aseguró que la actual administración acumula más de 1,000 millones de euros ( apróximadamente $1,174.9 millones de dólares) en pérdidas, que solo se han mitigado gracias a la venta de activos y a las llamadas palancas financieras.

Font también señaló que el club atraviesa una situación económica crítica y pidió adelantar las elecciones presidenciales, previstas para 2026.

