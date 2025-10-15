Acusan a adolescente de Virginia de asesinato por apuñalar a su abuela

Una mujer de 63 años, falleció luego de que su nieto la apuñalara en su casa. La policía de Chesapeake arrestó al adolescente, y la investigación sigue en curso.

El Departamento de Policía de Chesapeake recibió una llamada de emergencia y se trasladaron al 700 de South Lake Circle en el área de Great Bridge a las 4:27 de la tarde hora local.

“Incosciente y no respiraba”

“A su llegada, los oficiales localizaron a una mujer fallecida en el lugar. Un menor sospechoso está actualmente bajo custodia. No hay amenaza para el público en este momento, y la investigación sigue en curso”, escribió la policía.

Unidades de servicio médico señalaron que el paciente estaba “inconsciente y no respiraba”. “Se inició la reanimación cardiopulmonar (RCP), según el tráfico del escáner de emergencia”. La persona fue declarada muerta en el lugar.

La víctima fue identificada como Christine Murray, de 63 años, quien murió tras recibir puñaladas por parte de su nieto, de 15 años, cuya identidad no fue revelada por las autoridades.

“Una mujer buena y cariñosa”

Los vecinos de la señora hablaron con 13NewsNow y dijeron que la señora Murray cuidaba de su nieto todos los días después de la escuela hasta que su padre pasaba por él, alrededor de las 4:30 de la tarde.

Compartieron que el lugar es tranquilo, además describieron a la abuela como una “mujer buena y cariñosa”, reportó el mismo noticiero.

El adolescente fue arrestado frente a los vecinos y puesto bajo custodia. El joven está acusado de asesinato en primer grado y se encuentra en un centro de detención juvenil local, dijo la policía de Chesapeake.

La policía indicó que dará más información conforme se lleva a cabo la investigación. Las autoridades buscan encontrar el motivo que orilló al menor a matar a su abuela con la que estaba todos los días.

