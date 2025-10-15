Fraude con licencias de conducir en Nueva York: siete arrestados

Siete personas, incluyendo tres empleadas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado Nueva York, fueron arrestadas en Long Island como sospechosas de participar en un plan para hacer trampa en los exámenes de la licencia de conducir comercial (CDL) y tramitar permisos para solicitantes que no se presentaron a la oficina.

La fiscal de distrito del condado Nassau, Anne T. Donnelly, y la inspectora general del estado Nueva York, Lucy Lang, anunciaron una acusación formal de 51 cargos contra tres empleados del DMV, la hermana de uno de ellos y tres solicitantes de licencia, incluidos dos trabajadores municipales de la ciudad Hempstead.

La ex supervisora ​​del DMV, Kanaisha Middleton (33), Tawanna Whitfield (36) y Satoya Mitchell (35), y la hermana de la primera, Jamie Middleton (35), fueron imputadas por los siguientes cargos: afectación de la integridad de un examen de licencia gubernamental, corrupción gubernamental, alteración de registros públicos y falsificación de registros comerciales.

Los solicitantes de permisos de conducir comercial (CDL) James Nurse (42), Omesh Mohan (42) y Rene Sarduy (44) también fueron imputados por los cargos de alteración de registros públicos y falsificación de registros comerciales en primer grado.

Mitchell, Whitfield, Nurse y Jamie Middleton se entregaron a los detectives investigadores de la fiscalía de Nassau. Quedaron en libertad bajo palabra y deberán comparecer ante el tribunal el 6 de noviembre de 2025. Sarduy y Mohan deberán volver a la corte el 12 de noviembre, así como Kanaisha Middleton. Si son declarados culpables, todos los acusados ​​se enfrentan a una pena máxima de entre 2.5 y 7 años de prisión. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Según la investigación, las acusaciones fueron reportadas por primera vez a la Oficina del Inspector General del estado Nueva York por un supervisor de la sucursal de Garden City del DMV, quien alegó que los empleados estaban procesando solicitudes de permisos CDL sin que los solicitantes realizaran los exámenes requeridos en la oficina de trámites.

“Este esquema fue una increíble violación organizada de la confianza pública y de millones de conductores que usan las carreteras de Long Island. Una red de empleados del DMV que, trabajando juntos, presuntamente manipuló el proceso de examen para la licencia de conducir comercial, permitiendo que los solicitantes que no se presentaron engañaran al sistema y se saltaran sus exámenes, otorgándoles licencias CDL que no obtuvieron y para las que no estaban calificados”, dijo la fiscal Donnelly en un comunicado.

“Al menos un solicitante, un empleado del Departamento de Saneamiento de la ciudad Hempstead, recibió una licencia CDL completa que utilizó para operar camiones de reciclaje en nuestros vecindarios. Conducir camiones grandes con seguridad en nuestras carreteras requiere comprender las reglas. Un solo segundo de duda o un error de juicio podría significar una catástrofe. Estos acusados ​​demostraron que, por el precio justo, estarían dispuestos a sacrificar su integridad y la seguridad de los demás. Ese fallo representó un riesgo para todos nosotros, y con la ayuda de nuestros socios en la Oficina del Inspector General del Estado de Nueva York, descubrimos este esquema y le pusimos fin”, agregó Donnelly.

“Los empleados estatales acusados ​​(…) no sólo traicionaron la seguridad de sus conciudadanos neoyorquinos, sino también sus juramentos al cargo“, declaró Lang, Inspectora General estatal. “Éste es el segundo esquema de corrupción que mi oficina descubre este año, que involucra a empleados del DMV que consideraban el servicio público no como un privilegio, sino como una vía para la corrupción”.

