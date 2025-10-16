Así está la enfermería del Barcelona: quiénes llegan al Clásico ante el Real Madrid y quiénes siguen lesionados

Con el Clásico ante el Real Madrid cada vez más cerca, el Barcelona trabaja contrarreloj para recuperar efectivos, aunque Hansi Flick ya asume que contará con al menos cinco bajas importantes. El técnico alemán espera poder reintegrar a varios futbolistas de cara al duelo ante el Girona, mientras planifica cómo llegar con la plantilla más completa posible al compromiso del Santiago Bernabéu.

Recuperaciones frente al Girona

Fermín López y Lamine Yamal ya se entrenan con normalidad y, salvo imprevistos, estarán disponibles el sábado frente al Girona. En el caso de Ferran Torres, quien abandonó la concentración de la selección española por una sobrecarga muscular, el club diseñó un plan específico para manejar su fatiga, por lo que también podría entrar en la convocatoria.

Por su parte, Raphinha continúa al margen del grupo y prácticamente está descartado para el duelo ante los de Míchel. El brasileño, lesionado en el bíceps femoral durante el partido ante el Oviedo, no ha evolucionado al ritmo esperado.

Lewandowski y Dani Olmo, bajas confirmadas

Ni Robert Lewandowski ni Dani Olmo estarán en el Bernabéu. El delantero polaco sufrió una rotura en el bíceps femoral durante el parón internacional, mientras que el mediapunta español padece una lesión en el gemelo. Ambos están descartados para el Clásico, aunque el club confía en recuperarlos durante la primera quincena de noviembre.

Joan García, difícil para el Clásico

El nuevo portero azulgrana aún no está listo. Según información de ESPN, el club había estimado un período de baja de entre cuatro y seis semanas, pero su evolución ha sido más lenta de lo esperado. Todo apunta a que el Clásico llegará demasiado pronto para él.

Gavi y Ter Stegen, a largo plazo

Las lesiones más graves siguen siendo las de Gavi y Marc-André ter Stegen. El mediocampista andaluz, operado del menisco interno el 24 de septiembre, apunta a regresar entre marzo y abril de 2026, con la meta de estar disponible para el tramo final de la temporada.

En cuanto al portero alemán, su problema de espalda lo mantendrá fuera hasta noviembre, aunque su vuelta a la acción podría postergarse también hasta 2026. Su futuro en el club incluso podría definirse en el mercado de invierno, una vez se recupere Joan García.

