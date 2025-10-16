Dania Méndez critica a Lupillo Rivera por su libro Tragos Amargos: ‘Quiere hacer ruido’

La creadora de contenido Dania Méndez fue entrevistada recientemente y le preguntaron por Lupillo Rivera, quien ha sido bastante controversial por su libro Tragos Amargos en el que habla de figuras como Belinda, Mayeli Alonso y Chiquis Rivera.

En la conversación que tuvo con varios reporteros, la mexicana dijo sobre su excompañero en el reality show La Casa de los Famosos All-Stars: “Ay, miren, pues, ¿qué se puede esperar de Lupillo?”. Luego de esto, comentó: “Yo creo que quiere hacer ruido, quiere hacer ruido”.

Lamentó también que el ‘Toro del Corrido’, como también es conocido, esté hablando de mujeres en su texto: “Sí, pues yo creo que él siendo un hombre que dice ser un caballero, ¿no?, que dice eh tener como ese valor del macho, del hombre de casa, el proveedor, pues creo que está muy de más hablar. Digo, yo no soy quién para decirlo porque todo el tiempo me preguntan de mi exnovio pues contesto, ¿verdad? Pero una cosa es que me pregunten y otra es engancharme con ese tema”.

Dania Méndez habla de Lupillo

Celebró que Belinda tomó cartas en el asunto, pues considera que más allá de si es verdad o no lo que dice Lupillo, él no debería estar hablando de ella.

“Es que claro, ahorita realmente no nos damos cuenta del poder que tienen las redes sociales. Es muy fácil estar detrás de la pantalla y agredir y ofender, pero cuando uno está viviendo ese momento y sobre todo que hay cosas que quizás no son reales, ¿no? Creo que nosotros ya estamos con un poquito de mente más fuerte, pero no deja de doler y no deja de manchar tu imagen al final del día, ¿no?”, afirmó acerca del daño que hacen este tipo de hechos.

Dania Méndez, por último, manifestó su apoyo a Belinda, pues considera que esto no debería ocurrir con las mujeres. “Totalmente mi apoyo para siempre para las mujeres y para y para la violencia, ¿no?”, destacó.

