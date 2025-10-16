Kim Kardashian da de qué hablar lanzando polémicas prendas de SKIMS

La socialité Kim Kardashian volvió a dar de qué hablar con el lanzamiento de la nueva colección de su marca de ropa interior SKIMS: las Faux Hair Panty, unas tangas que incorporan vello púbico sintético rizado y liso en 12 tonos diferentes.

La empresaria, de 44 años, realizó la presentación de las polémicas prendas a través de una campaña publicitaria en Instagram que no pasó desapercibida gracias a un video al estilo de los concursos de televisión de los años 70, titulado “Just Dropped: The Ultimate Bush”.

En el clip, SKIMS simula un programa titulado “¿La alfombra combina con las cortinas?”, haciendo referencia al vello púbico falso en las prendas y describiendo las tangas como “las más atrevidas hasta ahora”.

Como suele suceder con los lanzamientos de la ex esposa de Kanye West, la reacción del público fue inmediata y dividida, donde algunos usuarios expresaron su sorpresa y desagrado, con comentarios que iban desde: “Pago mucho dinero para depilarme, ¿quieres decir que hay gente que pagaría para volver a tener vello?”, “Esto es, sin duda, lo peor que he visto en mi vida” y “¿Se lavan en lavadora o con champú y acondicionador?”.

Sin embargo, otros consideraron la jugada como una estrategia brillante de marketing, asegurando que mantiene la conversación pública sobre la marca y dirige tráfico al sitio web de SKIMS.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que SKIMS genera debate. En 2023, la empresa ya había causado revuelo con el lanzamiento de los sujetadores con pezones falsos “Ultimate Nipple Bra”, campaña protagonizada por la propia Kim Kardashian en un video al estilo de los años 90 que se volvió viral.

