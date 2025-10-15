Kim Kardashian confiesa los motivos detrás de su divorcio de Kanye West

La empresaria y modelo Kim Kardashian confesó cómo fue su matrimonio con el rapero Kanye West y relató cómo vivió sus episodios de salud mental luego de que fue diagnosticado en 2016 con trastorno bipolar.

Kim Kardashian y Kanye West se casaron en 2014 y con cuatro hijos en común decidieron separarse en 2021. Su divorcio se formalizó en 2022. La socialité participó en una entrevista para el podcast “Call Her Daddy”.

La dueña de Skims reveló varios detalles sobre lo difícil que fue su matrimonio con West y lo impredecible que eran los comportamientos del rapero. Según dijo, West no estaba dispuesto a hacer cambios en su vida.

“Cuando alguien tiene su primer colapso mental, quieres brindarle mucho apoyo y ayudarle a superar eso”, dijo. “Cuando alguien no está dispuesto a hacer cambios que, en mi opinión, serían muy saludables y beneficiosos, se hace muy difícil continuar en una relación que puede ser tóxica”.

La empresaria confesó que por un tiempo se convenció de que la situación mejoraría. Sin embargo, tomó la decisión de separarse para preservar su salud mental y poder cuidar a sus hijos.

“Una vez que mi salud mental empieza a verse afectada y ya no puedo criar a mis hijos como necesito y no puedo estar presente y concentrada. Alguien de nosotros debe poder hacerlo”, explicó Kardashian. “Tuve que salvarme para poder ser una mejor madre para todos”.

Kim Kardashian dijo que su matrimonio con West era tóxico y el impredecible comportamiento del rapero creó un ambiente inestable para su familia, lo que la orilló a poner fin al matrimonio.

“No sentirme segura, emocional ni financieramente, fue una de las señales más claras de que debía terminar el matrimonio”, confesó Kardashian.

La empresaria relató un episodio impredecible de West en donde el rapero regaló repentinamente todos sus vehículos. “Un día estaban ahí, al otro ya no. Se los daba a sus amigos sin más”, relató Kim.

Tras su divorcio, Kim Kardashian y Kanye West tienen una tensa custodia de sus cuatro hijos. El rapero ha tenido varios arrebatos públicos en los que acusa a Kim Kardashian de interferir en la crianza de sus hijos.

