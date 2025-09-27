Maripily Rivera contó su viaje de superación tras la muerte de su mamá

Maripily Rivera se sinceró sobre varios aspectos de su vida durante una exclusiva con People en Español, y todo se dio para el lanzamiento de su libro, que además durante mucho tiempo pospuso por no querer ponerse a pensar en momentos que, en definitiva, no fueron nada sencillos para ella cuando era niña. En su libro revela que sus padres se separaron y que su madre se fue.

“Lloro a mi mamá todavía, [es] mi cicatriz más grande. Lo cuento y me da tristeza. Lloro a mi mamá todavía y la lloraré por el resto de mi vida porque yo digo: ‘Dios mío, ¿si ella supiera todo lo que yo he tenido que nadar para llegar hoy en día a donde estoy? ¿Para estar donde estoy? [Y si supiera] todo lo que he tenido que aguantar: el bullying, los señalamientos, y todo lo que tuve que tragar”, dijo durante la conversación.

Rivera mencionó que las mismas circunstancias de la vida la han enseñado a afrontar cualquier adversidad sin importar los tropiezos que pueda tener. Y es que así le tocó desde el momento en que tuvo que vivir con su padre y su madrastra y la nueva vida que él estaba haciendo; durante ese tiempo tuvo que cuidar a sus hermanos y aguantar cosas que no debía hacer.

“Desde niña, tuve que tener esa fuerza de un huracán para poder sobrevivir, para poder salir de las profundidades del mal, para poder proteger a mis hermanos y callar [muchas cosas]”, dijo.

Uno de los episodios más complejos en la vida del ser humano es la muerte, y tal fue el caso de la ganadora de una de las temporadas de “La Casa de los Famosos”. Y es que cuando ella se encontraba embarazada, su madre falleció luego de haber sido atropellada en Estados Unidos. Por ello, los planes y sorpresas cambiaron de forma radical, y hasta la fecha sigue sin poder superarlo por haberse tratado de una persona tan especial.

“Yo siento que la muerte de una madre [es] algo que nunca se supera en la vida, es un dolor que siempre vas a llevar ahí. Yo tenía apenas cinco meses de embarazo y estaba casi por terminar mi carrera; estaba estudiando [la carrera de] turismo”, mencionó.

Sigue leyendo:

· Maripily Rivera dijo en Desiguales qué fue lo más difícil al escribir su nuevo libro

· Maripily Rivera anuncia que se someterá a operación en octubre

· Maripily Rivera evita pregunta de Jomari Goyso en Despierta América