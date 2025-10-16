Pamela Silva sobre su divorcio: “Es como ir a un funeral”

La separación de Pamela Silva se registró en el año 2020 y sin duda generó mucha controversia. Por ello, se sinceró sobre cómo vivió dicha situación, donde existe un hijo de por medio. Siendo así, admitió que es un proceso que se termina convirtiendo en un “luto”, y ser tan reservada sorprendió a muchos al enterarse de lo que ocurría hace un tiempo.

“El divorcio, sin duda, siempre he dicho, es como ir a un funeral, pero nadie ha muerto. Es triste y es como pasar por el luto de algo que era la visión de algo que tú querías. Yo creo que también, como he sido tan privada, a veces la gente no sabe lo que estaba ocurriendo hasta que ocurrió”, le comentó a la periodista Lourdes del Río.

Silva explicó que es una persona llena de fe. Durante una de sus oraciones sintió cuando le mencionaron que podía levantarse, que todo seguiría mejorando, y desde ese momento fue cuando comprendió que era cuestión de tiempo, aunque el resto solamente la estaba viendo con preocupación, pero ella era optimista en medio de la circunstancia que vivía.

“Yo me acuerdo que estaba orando un día y sentí una mano que me dijo: ‘Levántate, todo va a estar bien’. Ese día sentí una tranquilidad inexplicable, y todo el mundo me decía: ‘Mira todo lo que está pasando y cómo estás tú’. Yo no sé, es una tranquilidad y una paz que solo puede dar Dios, y es difícil hasta explicarlo a otra gente. Todos están preocupados y tú estás diciendo: ‘Todo va a estar bien, tranquilos’. Y todo estuvo bien”, le contó a Lourdes.

Pamela aprovechó para enviarle un mensaje a aquellas personas que están pasando por una circunstancia como la que a ella le tocó, y les recomendó que siempre mantengan la fe, dado que todo es un proceso y se convierte en algo temporal que va a terminar pasando.

“Para personas que están viviendo en esos momentos, ya sea de transición, de cambios, lo que sea, yo sé que es mucho más fácil decirlo una vez que uno pasa por eso, pero tengan fe de que es temporal y al final todo va a funcionar para los planes de Dios, que son los mejores, y así fue mi caso”, añadió.

Sigue leyendo:

· Pamela Silva dice cómo gestiona su relación con el padre de su hijo

· Pamela Silva revela su deseo de volver a casarse

· Roger Borges queda fuera de Univision y Pamela Silva envía emotivo mensaje