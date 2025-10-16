Piden $23 millones de dólares por casa de Ellen Barkin en Nueva York

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una casa adosada en Greenwich Village, Nueva York, que durante una temporada perteneció a Ellen Barkin. La propiedad está disponible por $23 millones de dólares.

Los actuales dueños de la casa la compraron en 2023 a la misma actriz, quien había comprado la residencia en 2006 por $7.5 millones de dólares, justo después de terminar su matrimonio con el banquero e inversor Ronald Perelman.

Barkin comenzó su carrera el los años 80, aunque durante los últimos 20 años, la actriz es conocida por algunos papeles secundarios como en ‘Ocean’s Thirteen’ (2007). También tuvo un regreso notable a la televisión como matriarca de la familia criminal Smurf Cody en la exitosa serie ‘Animal Kingdom’ (2016–2022).

La venta de esta propiedad está a cargo de varios agentes de bienes raíces y en el listado se resalta que la propiedad tiene “interiores cuidadosamente seleccionados, texturas en capas y una atmósfera ecléctica y atemporal. Más que una casa, es una experiencia: un estilo de vida vanguardista con inspiración cinematográfica, comodidad envolvente y una atención al detalle inigualable”.

La casa está distribuida en cuatro dormitorios, cuatro baños completos, un medio baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Sobre el interior, el listado dice: “Le recibe una imponente planta de salón con tres espacios de entretenimiento separados que dan a la terraza y al jardín. Dos chimeneas de leña con repisas de mármol exquisitamente elaboradas y un inspirador bar personalizado”.

Los actuales dueños se encargaron de reformar el sitio, por lo que luce actualizado y en buen estado, pese a que su construcción original data de los años 20.

Hay que recordar que Barkin tuvo una breve relación sentimental con Johnny Depp durante los años 90. Se conocieron mientras trabajaban juntos en la película ‘Fear and Loathing in Las Vegas’ (1998). Esta relación fue parte del juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard en 2022. Barkin fue llamada a declarar y describió a Depp como una persona celosa y controladora, afirmando que lo vio lanzar una botella en una ocasión durante su tiempo juntos.

Sigue leyendo:

• Dj Zedd pide $5.5 millones de dólares por su casa en Hollywood Hills

• Antiguo apartamento de Mick Jagger se vendió por $7.3 millones de dólares

• Mark Wahlberg pagará $47 millones de dólares por una mansión en Florida