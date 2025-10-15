Ganador de los $,1800 millones del Powerball en Texas ya reclamó su premio

Una familia de Fredericksburg, Texas, se convirtió en protagonista de la historia de la lotería estadounidense tras ganar la mitad del gigantesco premio de $1,800 millones de dólares del Powerball, correspondiente al sorteo del 6 de septiembre, marcando el mayor premio entregado a un solo jugador en la historia de la Lotería de Texas.

La otra mitad del premio fue reclamada por un boleto vendido en Missouri, lo que convirtió este sorteo en uno de los más impactantes y millonarios jamás registrados en Estados Unidos.

El premio de lotería más grande en Texas

Según informó la Lotería de Texas, la familia ganadora optó por la opción de pago en efectivo, recibiendo $410,324,470 antes de impuestos. Este monto, aunque considerablemente menor al total anunciado, representa una cifra récord para el estado y una de las más altas a nivel nacional.

El boleto fue vendido en la estación de gasolina Big’s 103, ubicada sobre la U.S. Highway 290, en Fredericksburg. Como reconocimiento por haber vendido el boleto ganador, el establecimiento recibió un bono de $250,000, una práctica habitual que recompensa a los puntos de venta afortunados.

Números con significado personal

El boleto ganador acertó los números 11, 23, 44, 61, 62 y el Powerball 17. Según un representante del Seven Bridges Revocable Trust, el fideicomiso que representa legalmente a la familia, los números fueron seleccionados con significado personal.

“Los números se eligieron por razones familiares y espirituales”, explicaron sus representantes. “Curiosamente, uno de ellos no coincidió exactamente con lo planeado, pero resultó ser parte de esta bendición inesperada”.

Los ganadores de este premio del Powerball descubrieron su buena fortuna justo cuando iban camino a la iglesia. (Foto: George Walker IV/AP)

La historia de cómo se enteraron de que eran multimillonarios refleja el fuerte arraigo religioso y familiar de los ganadores. La mañana después del sorteo, mientras se dirigían a la iglesia, decidieron verificar su boleto. Al comprobar los números, confirmaron que habían acertado los 6 resultados del Powerball y se convirtieron en los nuevos millonarios del país.

“Somos auténticos texanos y creemos en la familia, la fe y las bendiciones que vienen de ambas”, expresó la familia a través de un comunicado difundido por sus abogados. “Este es un momento de gratitud que planeamos disfrutar y compartir con quienes son especiales para nosotros y que sirven a nuestra comunidad. Pedimos privacidad mientras disfrutamos de nuestras vidas juntos como familia. Dios bendiga a Texas”.

Orgullo y emoción en Fredericksburg

La noticia recorrió rápidamente las calles de Fredericksburg, una localidad conocida por su tradición alemana, sus viñedos y su ambiente tranquilo. Con poco más de 11,000 habitantes, el municipio nunca había sido escenario de un premio de tal magnitud.

“Es increíble pensar que alguien de aquí ganó”, dijo Laura Hensley, propietaria de un café en el centro histórico. “Todos estamos felices por ellos, aunque no sepamos quiénes son. Fredericksburg es una comunidad pequeña, y una noticia así llena de esperanza a todos”.

Tras el anuncio oficial, la estación Big’s 103 se transformó en un punto de interés. Decenas de personas comenzaron a llegar desde distintos condados de Texas para comprar boletos en el “lugar de la suerte”.

“Desde que salió la noticia, las ventas se han disparado”, comentó uno de los empleados del local. “La gente viene con la ilusión de que la suerte vuelva a tocar este lugar”.

Los expertos señalan que los premios de esta magnitud generan un impacto económico indirecto en las comunidades donde se venden los boletos ganadores, impulsando el turismo local y el consumo en negocios cercanos.

Discreción y propósito

A diferencia de otros ganadores que eligen hacer pública su identidad, la familia de Fredericksburg ha decidido mantenerse en el anonimato, una opción permitida bajo las leyes de Texas. A través del Seven Bridges Revocable Trust, los nuevos millonarios administrarán sus recursos con discreción y planean apoyar iniciativas comunitarias y causas benéficas locales.

“Esta familia representa los valores más fuertes del espíritu texano: gratitud, humildad y generosidad”, expresó un portavoz de la Lotería estatal. “Su historia demuestra que la suerte puede cambiar la vida de cualquiera, incluso en los lugares más tranquilos de Texas”, sentenció.

