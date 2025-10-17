Brian Cashman vuelve a respaldar a Aaron Boone: “Es uno de los mejores”

La cúpula directiva de los New York Yankees ha optado por mantener la estabilidad en el dugout. Brian Cashman, gerente general de la franquicia, ha reafirmado su plena confianza en el manager Aaron Boone, asegurando su permanencia al frente del equipo a pesar de la frustrante culminación de la temporada 2025.

Tras una nueva eliminación que extiende la sequía de títulos del equipo neoyorquino, la continuidad de Boone era el principal punto de debate entre aficionados y prensa. Sin embargo, Cashman ha disipado las dudas, enfocándose en las virtudes de su dirigente y proyectando la mirada hacia la temporada 2026.

El voto de confianza del gerente general

En declaraciones para SNY, Cashman destacó que la labor de Boone va más allá de los resultados inmediatos de la postemporada.

“Aaron es una presencia estabilizadora en nuestro vestuario y posee una capacidad profunda para conectar y fomentar relaciones con sus jugadores”, declaró Cashman, reiterando un argumento clave que ha utilizado en el pasado.

Aaron Boone manager de los Yankees. Crédito: AP

“Demostrar consistentemente estas habilidades en un mercado tan exigente y con tanta presión es lo que lo hace uno de los mejores managers del juego”.

El gerente general enfatizó que la decisión de mantener a Boone, quien tiene contrato hasta la temporada 2027, fue unánime dentro de la organización, incluyendo al propietario Hal Steinbrenner. Para la directiva, el problema de la falta de un anillo de Serie Mundial no recae principalmente en la figura del manager.

“Sé que si no fuera el dirigente de los Yankees, habría una lucha por contratarlo entre otros equipos. Así lo vemos objetivamente. Esperamos que continúe liderando a nuestros jugadores desde el dugout.”, remató Brian Cashman.

Sigue leyendo:

Los Yankees inician reestructuración para 2026 con despidos y la advertencia de “no hay excusas”

La reestructuración que los Yankees deberán hacer para 2026 tras el fracaso en postemporada

Misión frustrada: las tres claves del colapso de los Yankees