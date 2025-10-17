Diane Keaton estuvo intentando vender una mansión en Los Ángeles durante el último año

A una semana de la muerte de Diane Keaton, se ha revelado que la actriz sacó del mercado la mansión en Los Ángeles, California, que la inspiró a escribir el libro ‘The House that Pinterest Built: Diane Keaton’.

Keaton murió el 11 de octubre tras complicaciones de una neumonía. En un comunicado reciente, su familia explicó: “Se deterioró repentinamente, lo cual fue desgarrador para todos los que la amaban”.

Durante todo este año la actriz estuvo intentando vender la mansión en Los Ángeles que terminó de reformar en 2017. Tras la reforma, Keaton llegó a insinuar que esta sería su residencia definitiva, aunque parece haber cambiado de opinión.

La casa entró por primera vez al mercado en marzo de este año por $28.9 millones de dólares, pero la falta de interesados hizo que la actriz decidiera rebajar su precio a $27.5 millones de dólares en mayo.

Ahora, se ha dicho que sacó del mercado la propiedad dos meses antes de su muerte, es decir, en agosto. No se sabe si sus planes de deshacerse de la propiedad habían cambiado o si solo la sacó del mercado para reformular su estrategia de venta.

Lo que sí se sabe es que la propiedad incluye una casa principal de 9,206 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, siete baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Además, la residencia incluye extensas áreas verdes con muchas comodidades para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

Por los momentos no se ha hablado sobre la herencia de la actriz y no se sabe si traerá conflictos, como ha pasado con otros famosos. Por ahora sus familiares han agradecido a todos por el apoyo en estos momentos y en el último comunicado que compartieron, escribieron: “Amaba a sus animales y apoyaba firmemente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado”.

Sigue leyendo:

• Diane Keaton era una apasionada por la arquitectura y dejó joyas en Los Ángeles

• Al Pacino lamentaría no haberse casado con Diane Keaton

• Woody Allen dedicó un artículo a la fallecida Diane Keaton